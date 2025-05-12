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Потери РФ на фронте 12 мая — Генштаб обновил цифры
Армия РФ ежедневно несет потери на поле боя. За прошедшие сутки было ликвидировано более 1000 человек.
Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 48 артсистем.
Об этом сообщает сегодня, 12 мая, Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 мая 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 967 060 (+1170) человек ликвидировано
танков — 10 800 (+8)
боевых бронированных машин — 22 473 (+27)
артиллерийских систем — 27 718 (+48)
РСЗО — 1 381
средства ПВО — 1 162 (+3)
самолетов — 372
вертолетов — 335
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 678 (+141)
крылатых ракет — 3 197
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 48 118 (+171)
специальной техники — 3 884 (+6)
Ранее сообщалось, что РФ успешно компенсирует потери современных боевых самолетов, таких как Су-30СМ и Су-35, несмотря на снижение темпов их производства.