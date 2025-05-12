ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
264
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ на фронте 12 мая — Генштаб обновил цифры

Армия РФ ежедневно несет потери на поле боя. За прошедшие сутки было ликвидировано более 1000 человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российские солдаты

Российские солдаты / © Associated Press

Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 48 артсистем.

Об этом сообщает сегодня, 12 мая, Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 967 060 (+1170) человек ликвидировано

  • танков — 10 800 (+8)

  • боевых бронированных машин — 22 473 (+27)

  • артиллерийских систем — 27 718 (+48)

  • РСЗО — 1 381

  • средства ПВО — 1 162 (+3)

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 335

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 678 (+141)

  • крылатых ракет — 3 197

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 48 118 (+171)

  • специальной техники — 3 884 (+6)

Ранее сообщалось, что РФ успешно компенсирует потери современных боевых самолетов, таких как Су-30СМ и Су-35, несмотря на снижение темпов их производства.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie