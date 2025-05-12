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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

День ангела 12 травня: кого та як вітати з іменинами

12 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 12 травня, день ангела

Який сьогодні, 12 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 12 травня

12 травня 2025 року привітайте з іменинами Германа.

Герман — латинське походження, означає “єдинокровний”. В дитинстві незалежний, самостійний, відрізняється неймовірними творчими здібностями. В дорослому віці стає хитрим, запальним, може часто дратуватися, важко переживає невдачі.

День ангела 12 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 12 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від лиха, веде світлим шляхом і дарує сили для добрих справ. Бажаю гармонії, радості в серці та добробуту в житті!

***

З Днем ангела! Нехай твій святий заступник щодня підтримує тебе невидимим крилом, дарує мудрість у рішеннях і світло у душі. Будь щасливим, здоровим і оточеним щирими людьми!

***

Сьогодні особливий день — твій День ангела. Бажаю, аби твій охоронець завжди стояв поруч, захищаючи від тривог і негараздів. Нехай у твоєму житті буде більше тепла, ніж холоду, більше любові, ніж прикрощів, більше добра, ніж спокус.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, а твоя душа — спокоєм і натхненням. Нехай віра, надія й любов завжди супроводжують тебе, а твій небесний заступник допомагає у найважчі миті.

***

Зі святом твого ангела! Нехай у житті завжди буде привід для усмішки, привітне небо над головою й щастя поруч. Бажаю сили духу, міцного здоров’я та впевненості у кожному кроці, адже твій ангел — завжди поряд!

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Дата публікації
Кількість переглядів
132
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