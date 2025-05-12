День ангела 12 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 12 мая, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 12 мая

12 мая 2025 года поздравьте с именинами Германа.

Герман — латинское происхождение, означает “единокровный”. В детстве независим, самостоятельен, отличается невероятными творческими способностями. Во взрослом возрасте становится хитрым, вспыльчивым, может часто раздражаться, тяжело переживает неудачи.

День ангела 12 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 12 мая — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от бед, ведет светлым путем и дарит силы для добрых дел. Желаю гармонии, радости в сердце и благополучия в жизни!

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С Днем ангела! Пусть твой святой покровитель ежедневно поддерживает тебя невидимым крылом, дарит мудрость в решениях и свет в душе. Будь счастлив, здоров и окружен искренними людьми!

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Сегодня особый день — твой День ангела. Желаю, чтобы твой охранник всегда стоял рядом, защищая от тревог и невзгод. Пусть в твоей жизни будет больше тепла, чем холода, больше любви, чем неприятностей, больше добра, чем соблазнов.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы каждый день был наполнен светом, а твоя душа — спокойствием и вдохновением. Пусть вера, надежда и любовь всегда сопровождают тебя, а твой небесный покров помогает в самые трудные мгновения.

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С праздником твоего ангела! Пусть в жизни всегда будет повод для улыбки, приветливое небо над головой и счастье рядом. Желаю силы духа, крепкого здоровья и уверенности в каждом шагу, ведь твой ангел всегда рядом!

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