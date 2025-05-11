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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
723
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Якою буде погода в Україні наступного тижня: прогноз синоптика

У наступні дні очікується нестійка та холодна погода з дощами різної інтенсивності.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Стало відомо, якою буде погода в Україні наступного тижня, 12-18 травня. Буде доволі прохолодно, очікуються дощі.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

“Внаслідок розвитку циклонічної діяльності, а також на фоні надходження холодного повітря з північних регіонів Європи, упродовж другої декади травня на більшій частині території України переважатиме волога та прохолодна погода з температурним фоном на 4 – 8 °С нижче кліматичної норми”, — зазначив він.

Якою буде погода 12-18 травня

У понеділок, 12 травня, вночі дощі пройдуть у південних і центральних областях, вдень на більшій частині території України очікуються невеликі, місцями помірні дощі, на заході з грозами. У Карпатах та на Прикарпатті подекуди значні опади у вигляді дощу, у високогір’ї з мокрим снігом. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у західних і північних областях на поверхні ґрунту й місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +9…+14 °С, на південному сході та у Криму +13…+18 °С.

У вівторок, 13 травня, вночі на Лівобережжі країни, вдень на більшій частині території України пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Лише в Криму та Приазов’ї без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі +2…+7 °С, у західних та північних областях заморозки 0…-3 °С; вдень +9…+15 °С, на півдні, Закарпатті та у Криму +14…+19 °С.

У середу, 14 травня, вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Лише на південному сході та у Криму переважно без опадів. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі становитиме +2…+7 °С, у західних і північних областях заморозки 0…-3 °С; вдень +14…+19 °С.

У четвер, 15 травня, вночі в західних областях, вдень у більшості регіонів, крім південного сходу та Приазов’я, пройдуть дощі, місцями грози. У Карпатах передбачаються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7 – 12 м/с, вдень подекуди пориви до 15 – 17 м/с. Температура вночі +5…+10 °С, вдень у північних і західних областях +9…+14 °С, в інших регіонах +15…+21 °С.

У п’ятницю, 16 травня, нестійка погода з опадами прогнозується на більшій частині території країни. Лише в Криму та південно-східних областях буде сухо. У центральних і північних регіонах місцями пройдуть сильні дощі, можливі грози й град. Вітер південний, у західній частині північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень у центральних і південних регіонах пориви 15 – 22 м/с. Температура в західних і північних областях вночі +1…+6 °С, вдень +8…+13 °С; в інших регіонах вночі +6…+11 °С, вдень +15…+21 °С.

У суботу, 17 травня, під впливом малорухомого циклону, у більшості областей України збережеться нестійка та дощова погода. Можливі окремі грози. Вітер південно-західний, на Лівобережжі змінних напрямків, 5 – 10 м/с. Температура вночі +3…+8 °С, у західній частині місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С, у західних областях +8…+13 °С.

У неділю, 18 травня, вночі на Лівобережжі України пройдуть значні дощі, вдень у більшості областей також прогнозуються помірні, у Карпатському регіоні — значні дощі. Місцями грози. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+8 °С, у західній частині місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +13…+18 °С, на крайньому заході +8…+13 °С.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде неділя в Україні та чи вийде запланувати прогулянку на вулиці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
723
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