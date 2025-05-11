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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Кремль визначив умови для переговорів з Україною у Стамбулі

У Росії заявили, що для переговорів у Стамбулі важливо врахувати позицію 2022 року.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кремль

Кремль / © Pexels

Росія заявила, що можливі переговори щодо ситуації в Україні, які можуть відбутися у Стамбулі, повинні базуватися на результатах перемовин, зірваних у 2022 році, а також на поточній ситуації на фронті.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передають росЗМІ.

На запитання про те, хто представлятиме Росію на потенційних переговорах, Ушаков відповів, що імена учасників буде оголошено лише після відповідного рішення президента РФ.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що мета переговорів з Україною, запропонованих Володимиром Путіним, полягає в усуненні першопричин конфлікту та забезпеченні національних інтересів Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію російського лідера Володимира Путіна щодо переговорів.

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