В СНБО оценили готовность России к прекращению огня

Прекращение огня

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В СНБО отреагировали на отказ российской стороны от прекращения огня. РФ сознательно игнорирует перемирье.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Россия и дальше атакует на фронте, обстреливает пограничные Сумщины, ночью била „Шахедами“. Просто игнорирует прекращение огня сознательно», — подчеркнул он.

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Что известно о требовании к РФ

Лидеры коалиции желающих во время визита в Киев 11 мая требовали от России согласиться на прекращение огня. Более 30 стран поддержали инициативу, чтобы, начиная с понедельника, 12 мая, началось прекращение огня на 30 дней без всяких условий — на суше, на море и в воздухе.

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон предупредили российского диктатора Путина: если он откажется от прекращения огня, будут последствия.

Как рассказал Макрон, мониторинг соблюдения прекращения огня будут обеспечиваться американцами, но все будут участвовать.

Напомним, Украина готова на полное прекращение огня на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Согласованную позицию стран ЕС и Украины успели обсудить с президентом США Дональдом Трампом.

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