На Харківщині ухилянтів бронювали в "пожежній": яким був "тариф"

На Харківщині викрили шахрайську схему / © ДПСУ

Реклама

На Харківщині ухилянтам обіцяли бронь від мобілізації в підрозділах ДСНС за 9500 доларів США.

Про викриття незаконної схеми повідомили у Державній прикордонній службі України.

За даними правоохоронців, 39-річний «бізнесмен» налагодив схему фіктивного працевлаштування ухилянтів до підрозділів ДСНС в Харківській області. Він обіцяв оформити «бронювання» від призову на військову службу, за що планував отримати по $9500 з кожного «клієнта».

Реклама

Вилучені кошти / © ДПСУ

Підозрюваного затримано «на гарячому» під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також «клієнтів» ділка.

Нагадаємо, що у Києві поліція викрила схему втечі ухилянтів за кордон, які платили за це $50 000.