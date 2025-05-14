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- Укрaїнa
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На Харківщині ухилянтів бронювали в "пожежній": яким був "тариф"
На Харківщині викрили шахрайську схему незаконного бронювання від мобілізацїі.
На Харківщині ухилянтам обіцяли бронь від мобілізації в підрозділах ДСНС за 9500 доларів США.
Про викриття незаконної схеми повідомили у Державній прикордонній службі України.
За даними правоохоронців, 39-річний «бізнесмен» налагодив схему фіктивного працевлаштування ухилянтів до підрозділів ДСНС в Харківській області. Він обіцяв оформити «бронювання» від призову на військову службу, за що планував отримати по $9500 з кожного «клієнта».
Підозрюваного затримано «на гарячому» під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також «клієнтів» ділка.
Нагадаємо, що у Києві поліція викрила схему втечі ухилянтів за кордон, які платили за це $50 000.