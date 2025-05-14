Вірусне відео: Буданов чекає на путіна в Стамбулі

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Відео з Будановим і путіним збирає сотні тисяч переглядів та численні коментарі. Більшість з них стосується «сміливості» російського президента:

«Просто прикинули и поняли, что известный чемоданчик будет несколько маловат».

«У путлера нема такої валізи, щоб стільки страху влізло».

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«Eat the polonium ice cream you bitch!»

Нагадаємо, завтра, 15 травня, у Туреччині мають відбутися прямі мирні перемовини між представниками України і росії. На них було запрошено й особисто володимира путіна, втім він так і не надав відповідної згоди.