Кривонос рассказал о причинах утечек данных в НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос / © скриншот с видео

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В процессе расследований утечки данных могут иметь разные источники. Наиболее распространены человеческий фактор и технологическое вмешательство, но третий важный аспект.

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос в ZN.UA.

Первым фактором утечек данных Кривонос назвал человеческий фактор. Это может произойти как из-за случайной невнимательности или нарушения установленных процедур в правоохранительных органах, так и из-за недобросовестного поведения сотрудников внутри этих органов.

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«В больших учреждениях полностью исключить подобные риски невозможно, но мы постоянно работаем над тем, чтобы снизить их до минимума», — отметил директор НАБУ, для которого это уже второй случай утечек данных за время его каденции. Первым был скандал, когда информация по делу Юрия Голика была передана на Банковую.

Кривонос также акцентировал внимание на массовости утечек из Единого реестра судебных решений (ЕГССР). Как сообщил директор НАБУ, один судья сделал более миллиона запросов из 5830 IP-адресов.

Вторым риском он назвал утечки данных из-за привлечения большого количества участников к следствию. «В досудебных расследованиях не только участвуют детективы, но и эксперты, представители Госфинмониторинга, государственные аудиторы, банки и другие органы, в которые мы направляем запросы. Никто не может гарантировать, что на каком-то этапе данные не утекут», — подчеркнул Кривонос.

Третьим фактором директор НАБУ назвал технологическое вмешательство. Он упомянул случай с вмешательством в Единый реестр судебных решений, организованный адвокатской компанией Дмитрия Борзых. Как выяснилось, такие вмешательства не исключительны для правоохранительной системы.

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Кривонос подчеркнул, что между человеческим фактором и технологическими истоками есть большая разница, и это совсем другой уровень проблемы. «Мы работаем с важными фигурами, у которых есть собственные службы безопасности и умеют защищать свои данные. Получить информацию в таких условиях это серьезный вызов, требующий высокой квалификации и творческого подхода детективов», — отметил он, комментируя дело Борзых.

Директор НАБУ также отрицает распространенное мнение, что почти все фигуранты их дел имеют «своих людей» в НАБУ. «Один из фигурантов действительно общался с детективами НАБУ на своей предыдущей работе, но это не значит, что у него есть с ними контакт», — пояснил он. Кривонос отметил, что среди сотрудников бюро есть много бывших полицейских, работников СБУ, налоговой милиции, которые могут быть знакомы с фигурантами. В случае конфликта интересов детективы сами заявляют об этом, и их выводят из следственной группы во избежание утечки информации.

«Если бы у нас действительно были „свои люди“, адвокаты не прибегали бы к созданию сложных систем доступа к реестрам с помощью хакеров», — подытожил Кривонос.

Напомним, ранее и писали о том, что по делу об утечке персональных данных украинцев в Тelegram-канале уже подтверждена преступная деятельность 25 человек.

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