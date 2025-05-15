В Луцке утром прозвучала серия взрывов

Работа ПВО / © Associated Press

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В Луцке утром, 15 мая, раздалась серия взрывов во время атаки враждебных БПЛА.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Сообщается, что первые взрывы прогремели примерно в 6:00.

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Через десять минут в городе раздались повторные взрывы.

Мэр города Игорь Полищук сообщил о работе сил ПВО и призвал оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что утром, 15 мая, в Ивано-Франковске раздалась серия взрывов, во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 15 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

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