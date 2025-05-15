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В Луцке утром прозвучала серия взрывов
Город атаковали вражеские БПЛА.
В Луцке утром, 15 мая, раздалась серия взрывов во время атаки враждебных БПЛА.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Сообщается, что первые взрывы прогремели примерно в 6:00.
Через десять минут в городе раздались повторные взрывы.
Мэр города Игорь Полищук сообщил о работе сил ПВО и призвал оставаться в укрытиях.
Ранее сообщалось, что утром, 15 мая, в Ивано-Франковске раздалась серия взрывов, во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 15 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.