Переговори у Стамбулі 15 травня: аналітики розкрили план Кремля

Москва / © Associated Press

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Російські посадовці продовжують наголошувати на тому, що можливі переговори з Україною мають базуватись на так званих стамбульських протоколах 2022 року.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Москва прагне використати ці умови як стартову позицію для переговорів, попри те, що вони передбачають фактичну капітуляцію України. Зокрема, йдеться про заборону на присутність іноземних військових, інструкторів та постачання зброї на українську територію.

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Крім того, Росія вимагає, аби держави-гаранти припинили дію міжнародних угод з Україною, які, на думку Кремля, не відповідають її нейтральному статусу — зокрема, йдеться про угоди щодо військової підтримки.

«Президент РФ Володимир Путін, його радник Родіон Мірошник та інші офіційні особи наполягають на цих умовах, паралельно намагаючись покращити позиції Росії на фронті. Така стратегія, ймовірно, спрямована на затягування перемовин і досягнення військових переваг перед укладенням будь-яких угод», — йдеться у звіті.

Нагадаємо, Росія офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Стамбулі. Туди увійшли Володимир Мединський, Михайло Галузін, Ігор Костюков і Олександр Фомін. Лідера Росії Володимира Путіна у списку немає.

Питання, чи поїде Путін до Стамбулу, було головним. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що розмовлятиме тільки з Путіним. Лідер США Дональд Трамп не виключав, що прилетить до Туреччини, якщо там буде і Путін. Однак його немає у списку російської делегації.

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У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі переговори України й Росії, не згадуючи про 30-денне припинення вогню, що має запрацювати 12 травня. На це Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна в Туреччині, якщо Росія припинить вогонь.