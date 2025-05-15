Переговоры в Стамбуле 15 мая: аналитики раскрыли план Кремля

Москва / © Associated Press

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Российские чиновники продолжают подчеркивать, что возможные переговоры с Украиной должны базироваться на так называемых стамбульских протоколах 2022 года.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Москва стремится использовать эти условия как стартовую позицию для переговоров, несмотря на то, что они предусматривают фактическую капитуляцию Украины.

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Кроме того, Россия требует, чтобы государства-гаранты прекратили действие международных соглашений с Украиной, которые, по мнению Кремля, не соответствуют ее нейтральному статусу — в частности, речь идет о соглашениях по военной поддержке.

«Президент РФ Владимир Путин, его советник Родион Мельник и другие официальные лица настаивают на этих условиях, параллельно пытаясь улучшить позиции России на фронте. Такая стратегия, вероятно, направлена на затягивание переговоров и достижение военных преимуществ перед заключением каких-либо соглашений», — говорится в отчете.

Напомним, Россия официально утвердила состав делегации для переговоров в Стамбуле. Туда вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Лидера России Владимира Путина в списке нет.

Вопрос, поедет ли Путин в Стамбул, был главным. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что будет разговаривать только с Путиным. Лидер США Дональд Трамп не исключал, что прилетит в Турцию, если там будет и Путин. Однако его нет в списке российской делегации.

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В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры Украины и России, не упоминая о 30-дневном прекращении огня, который должен заработать 12 мая. Зеленский ответил, что лично будет ждать Путина в Турции, если Россия прекратит огонь.