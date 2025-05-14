Турецький гамбіт: чого Росія очікує від переговорів у Стамбулі

Росія ініціювала переговори у Стамбулі не для наближення миру / Зображення: ШІ Aria

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Росія запропонувала провести прямі переговори у Стамбулі не для того, щоб домовитися про припинення вогню чи якісь інші кроки, які б наблизили закінчення війни. Її єдина мета в короткостроковій дипломатичній перспективі — повернути на стіл переговорів документи зі своїми вимогами 2022 року.

Про це розповіла Марія Золкіна, очільниця напрямку «Регіональна безпека й дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та асоційована дослідниця LSE Ideas у розмові з журналісткою TSN.ua Христиною Зеленюк.

«Мені здається, що Російська Федерація зараз для стамбульських зустрічей і загалом на короткострокову перспективу на найближчі тижні має один дуже важливий інтерес — повернути офіційно і практично в тему переговорів з Америкою та Україною документи, з якими Росія бігає від весни 2022 року. Їм дуже важливо вдихнути нове життя в ці документи і зробити це вже за президентства Трампа», — пояснила експертка.

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За її словами, ці російські вимоги 2022 року вже ніхто не розглядає серйозно, адже ситуація і на фронті, і в політичному колі кардинально відрізняється від того, що було в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення.

«Останні два роки, будьмо чесними, навіть зливи в медіа повних драфтів цих документів не викликали такого резонансу, щоб ці документи вважалися в Європі, чи в Україні, чи в Вашингтоні основою для майбутніх переговорів з Росією. Було зрозуміло, що час минув», — зазначила Марія Золкіна.

Вона вважає, що для Росії зараз дуже важливо, щоб війна в Україні не стала головною темою перемовин. У Кремлі хочуть вести розмову з Білим домом про глобальний перерозподіл впливу між США, Китаєм та РФ і залишити тему врегулювання війни та прямі переговори з Україною лише одним з дипломатичних епізодів.

«І для цього, суто по Україні, їм реально важливо зараз легалізувати, легітимізувати бодай якусь частину тих стамбульських документів [2022 року — ред.]. І в якійсь, можливо, більш м’якій формі, не так радикально, як ці пункти звучали тоді, про відмову від територій, про обмеження армії, про обмеження можливостей навіть для навчань, про відмову від НАТО тощо. Але в якійсь більш м’якій формі, це вже вустами нової американської адміністрації або за їхньої мовчазної згоди спробувати повернути ці теми знову в поле переговорів про врегулювання з Україною», — припустила Марія Золкіна.

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