ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3067
Час на прочитання
2 хв

Турецький гамбіт: чого Росія очікує від переговорів у Стамбулі

Російські вимоги 2022 року вже ніхто не розглядає серйозно, тому Кремль хоче офіційно повернути їх на стіл перемовин.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Переговори між Україною та Росією

Росія ініціювала переговори у Стамбулі не для наближення миру / Зображення: ШІ Aria

Росія запропонувала провести прямі переговори у Стамбулі не для того, щоб домовитися про припинення вогню чи якісь інші кроки, які б наблизили закінчення війни. Її єдина мета в короткостроковій дипломатичній перспективі — повернути на стіл переговорів документи зі своїми вимогами 2022 року.

Про це розповіла Марія Золкіна, очільниця напрямку «Регіональна безпека й дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та асоційована дослідниця LSE Ideas у розмові з журналісткою TSN.ua Христиною Зеленюк.

«Мені здається, що Російська Федерація зараз для стамбульських зустрічей і загалом на короткострокову перспективу на найближчі тижні має один дуже важливий інтерес — повернути офіційно і практично в тему переговорів з Америкою та Україною документи, з якими Росія бігає від весни 2022 року. Їм дуже важливо вдихнути нове життя в ці документи і зробити це вже за президентства Трампа», — пояснила експертка.

За її словами, ці російські вимоги 2022 року вже ніхто не розглядає серйозно, адже ситуація і на фронті, і в політичному колі кардинально відрізняється від того, що було в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення.

«Останні два роки, будьмо чесними, навіть зливи в медіа повних драфтів цих документів не викликали такого резонансу, щоб ці документи вважалися в Європі, чи в Україні, чи в Вашингтоні основою для майбутніх переговорів з Росією. Було зрозуміло, що час минув», — зазначила Марія Золкіна.

Вона вважає, що для Росії зараз дуже важливо, щоб війна в Україні не стала головною темою перемовин. У Кремлі хочуть вести розмову з Білим домом про глобальний перерозподіл впливу між США, Китаєм та РФ і залишити тему врегулювання війни та прямі переговори з Україною лише одним з дипломатичних епізодів.

«І для цього, суто по Україні, їм реально важливо зараз легалізувати, легітимізувати бодай якусь частину тих стамбульських документів [2022 року — ред.]. І в якійсь, можливо, більш м’якій формі, не так радикально, як ці пункти звучали тоді, про відмову від територій, про обмеження армії, про обмеження можливостей навіть для навчань, про відмову від НАТО тощо. Але в якійсь більш м’якій формі, це вже вустами нової американської адміністрації або за їхньої мовчазної згоди спробувати повернути ці теми знову в поле переговорів про врегулювання з Україною», — припустила Марія Золкіна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! Путіна загнали в глухий кут! Чого очікувати від зустрічі в Стамбулі?

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie