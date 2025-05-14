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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Женам и детям военных предоставят скидки и льготы: какие именно

Участники боевых действий не единственные, кто имеет право на государственные льготы, — предусмотрены также важные социальные гарантии для их семей.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Льготы УБД

Льготы УБД

Семьи участников боевых действий (УБД), проживающих вместе, ведут общий быт и имеют взаимные права и обязанности, имеют право на социальные льготы.

Об этом говорится в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Льготы доступны для таких членов семьи УБД:

  • нетрудоспособные родители;

  • муж или жена;

  • общие несовершеннолетние дети;

  • совершеннолетние дети с инвалидностью, если она установлена до 18 лет;

  • лица, которые находятся под опекой или попечительством УБД.

Какие льготы предусмотрены для супруги:

  • 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг (жилье, газ, электроэнергия);

  • для жен с инвалидностью предусмотрена 100% скидка на коммунальные услуги;

  • скидка на топливо для домов без централизованного отопления — на 21 м² отапливаемой площади на человека + 10,5 м² на семью.

Для детей участников боевых действий предусмотрено:

  • бесплатное оздоровление и отдых;

  • первоочередное зачисление в детские лагеря;

  • возможность перевода на бюджетную форму обучения;

  • льготное проживание в общежитиях;

  • приоритетное зачисление в сады и школы по месту жительства;

  • социальная стипендия студентам (при отсутствии задолженности).

Чтобы получить эти льготы, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и справкой о составе семьи, где должны быть указаны нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью и т.д.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинцев имеет право на 50% скидку на коммуналку.

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