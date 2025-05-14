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Женам и детям военных предоставят скидки и льготы: какие именно
Участники боевых действий не единственные, кто имеет право на государственные льготы, — предусмотрены также важные социальные гарантии для их семей.
Семьи участников боевых действий (УБД), проживающих вместе, ведут общий быт и имеют взаимные права и обязанности, имеют право на социальные льготы.
Об этом говорится в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Льготы доступны для таких членов семьи УБД:
нетрудоспособные родители;
муж или жена;
общие несовершеннолетние дети;
совершеннолетние дети с инвалидностью, если она установлена до 18 лет;
лица, которые находятся под опекой или попечительством УБД.
Какие льготы предусмотрены для супруги:
75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг (жилье, газ, электроэнергия);
для жен с инвалидностью предусмотрена 100% скидка на коммунальные услуги;
скидка на топливо для домов без централизованного отопления — на 21 м² отапливаемой площади на человека + 10,5 м² на семью.
Для детей участников боевых действий предусмотрено:
бесплатное оздоровление и отдых;
первоочередное зачисление в детские лагеря;
возможность перевода на бюджетную форму обучения;
льготное проживание в общежитиях;
приоритетное зачисление в сады и школы по месту жительства;
социальная стипендия студентам (при отсутствии задолженности).
Чтобы получить эти льготы, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и справкой о составе семьи, где должны быть указаны нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью и т.д.
Напомним, ранее мы писали, кто из украинцев имеет право на 50% скидку на коммуналку.