Женам и детям военных предоставят скидки и льготы: какие именно

Льготы УБД

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Семьи участников боевых действий (УБД), проживающих вместе, ведут общий быт и имеют взаимные права и обязанности, имеют право на социальные льготы.

Об этом говорится в Законе Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Льготы доступны для таких членов семьи УБД:

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нетрудоспособные родители;

муж или жена;

общие несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети с инвалидностью, если она установлена до 18 лет;

лица, которые находятся под опекой или попечительством УБД.

Какие льготы предусмотрены для супруги:

75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг (жилье, газ, электроэнергия);

для жен с инвалидностью предусмотрена 100% скидка на коммунальные услуги ;

скидка на топливо для домов без централизованного отопления — на 21 м² отапливаемой площади на человека + 10,5 м² на семью.

Для детей участников боевых действий предусмотрено:

бесплатное оздоровление и отдых ;

первоочередное зачисление в детские лагеря;

возможность перевода на бюджетную форму обучения;

льготное проживание в общежитиях;

приоритетное зачисление в сады и школы по месту жительства;

социальная стипендия студентам (при отсутствии задолженности).

Чтобы получить эти льготы, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и справкой о составе семьи, где должны быть указаны нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью и т.д.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинцев имеет право на 50% скидку на коммуналку.