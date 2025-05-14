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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Дружинам і дітям військових нададуть знижки та пільги: які саме

Учасники бойових дій не єдині, хто має право на державні пільги — передбачені також важливі соціальні гарантії для їхніх родин.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Пільги УБД

Пільги УБД

Родини учасників бойових дій (УБД), які проживають разом, ведуть спільний побут та мають взаємні права і обов’язки, мають право на соціальні пільги.

Про це йдеться у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Пільги доступні для таких членів родини УБД:

  • непрацездатні батьки;

  • чоловік або дружина;

  • спільні неповнолітні діти;

  • повнолітні діти з інвалідністю, якщо її встановлено до 18 років;

  • особи, які перебувають під опікою чи піклуванням УБД.

Які пільги передбачені для дружини:

  • 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг (житло, газ, електроенергія);

  • для дружин з інвалідністю передбачена 100% знижка на комунальні послуги;

  • знижка на паливо для осель без централізованого опалення — на 21 м² опалювальної площі на особу + 10,5 м² на сім’ю.

Для дітей учасників бойових дій передбачено:

  • безкоштовне оздоровлення та відпочинок;

  • першочергове зарахування до дитячих таборів;

  • можливість переведення на бюджетну форму навчання;

  • пільгове проживання в гуртожитках;

  • пріоритетне зарахування до садочків та шкіл за місцем проживання;

  • соціальна стипендія студентам (за відсутності заборгованості).

Щоб отримати ці пільги, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та довідкою про склад сім’ї, в якій мають бути вказані непрацездатні батьки, неповнолітні діти, діти з інвалідністю тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українців має право на 50% знижку на комуналку.

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