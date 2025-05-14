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Дружинам і дітям військових нададуть знижки та пільги: які саме
Учасники бойових дій не єдині, хто має право на державні пільги — передбачені також важливі соціальні гарантії для їхніх родин.
Родини учасників бойових дій (УБД), які проживають разом, ведуть спільний побут та мають взаємні права і обов’язки, мають право на соціальні пільги.
Про це йдеться у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Пільги доступні для таких членів родини УБД:
непрацездатні батьки;
чоловік або дружина;
спільні неповнолітні діти;
повнолітні діти з інвалідністю, якщо її встановлено до 18 років;
особи, які перебувають під опікою чи піклуванням УБД.
Які пільги передбачені для дружини:
75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг (житло, газ, електроенергія);
для дружин з інвалідністю передбачена 100% знижка на комунальні послуги;
знижка на паливо для осель без централізованого опалення — на 21 м² опалювальної площі на особу + 10,5 м² на сім’ю.
Для дітей учасників бойових дій передбачено:
безкоштовне оздоровлення та відпочинок;
першочергове зарахування до дитячих таборів;
можливість переведення на бюджетну форму навчання;
пільгове проживання в гуртожитках;
пріоритетне зарахування до садочків та шкіл за місцем проживання;
соціальна стипендія студентам (за відсутності заборгованості).
Щоб отримати ці пільги, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та довідкою про склад сім’ї, в якій мають бути вказані непрацездатні батьки, неповнолітні діти, діти з інвалідністю тощо.
Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українців має право на 50% знижку на комуналку.