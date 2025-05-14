Дружинам і дітям військових нададуть знижки та пільги: які саме

Пільги УБД

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Родини учасників бойових дій (УБД), які проживають разом, ведуть спільний побут та мають взаємні права і обов’язки, мають право на соціальні пільги.

Про це йдеться у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Пільги доступні для таких членів родини УБД:

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непрацездатні батьки;

чоловік або дружина;

спільні неповнолітні діти;

повнолітні діти з інвалідністю, якщо її встановлено до 18 років;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням УБД.

Які пільги передбачені для дружини:

75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг (житло, газ, електроенергія);

для дружин з інвалідністю передбачена 100% знижка на комунальні послуги ;

знижка на паливо для осель без централізованого опалення — на 21 м² опалювальної площі на особу + 10,5 м² на сім’ю.

Для дітей учасників бойових дій передбачено:

безкоштовне оздоровлення та відпочинок ;

першочергове зарахування до дитячих таборів;

можливість переведення на бюджетну форму навчання;

пільгове проживання в гуртожитках;

пріоритетне зарахування до садочків та шкіл за місцем проживання;

соціальна стипендія студентам (за відсутності заборгованості).

Щоб отримати ці пільги, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та довідкою про склад сім’ї, в якій мають бути вказані непрацездатні батьки, неповнолітні діти, діти з інвалідністю тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українців має право на 50% знижку на комуналку.