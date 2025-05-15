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Атака дронов на Волынь: сколько целей сбито и есть ли пострадавшие
Пострадавших на Волыни в результате атаки БпЛА нет.
Утром 15 мая на Волыни работали Силы ПВО . Были уничтожены три российских беспилотника.
Об этом сообщила Волынская ОВА.
"Разрушений и пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.
Силы ПВО в очередной раз мощно отразили вражескую атаку, защитив гражданское население.
Атака беспилотников 15 мая: сколько целей сбили Силы ПВО
Ночью против 15 мая российские военные атаковали Украину. БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. оккупанты запустили 110 дронов. Силы ПВО уничтожили 62 БпЛА.
По состоянию на 08:00 подтверждены убытки 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны. Кроме того, 29 беспилотников-имитаторов локационно потеряно.
По информации военных, в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковская область.
Этой ночью военные РФ атаковали беспилотниками по направлениям: Брянское, Курское, Орло и Миллерово.