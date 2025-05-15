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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Атака дронов на Волынь: сколько целей сбито и есть ли пострадавшие

Пострадавших на Волыни в результате атаки БпЛА нет.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА

Атака БпЛА / © t.me/SJTF_Odesa

Утром 15 мая на Волыни работали Силы ПВО . Были уничтожены три российских беспилотника.

Об этом сообщила Волынская ОВА.

"Разрушений и пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.

Силы ПВО в очередной раз мощно отразили вражескую атаку, защитив гражданское население.

Атака беспилотников 15 мая: сколько целей сбили Силы ПВО

Ночью против 15 мая российские военные атаковали Украину. БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. оккупанты запустили 110 дронов. Силы ПВО уничтожили 62 БпЛА.

По состоянию на 08:00 подтверждены убытки 62 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и в центре страны. Кроме того, 29 беспилотников-имитаторов локационно потеряно.

По информации военных, в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковская область.

Этой ночью военные РФ атаковали беспилотниками по направлениям: Брянское, Курское, Орло и Миллерово.

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Дата публикации
Количество просмотров
6740
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