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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Армия РФ ударила по Полтавщине: какие последствия

Из-за атаки российских войск по Полтавской области пострадавших нет, впрочем, есть разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Полтавщину 15 мая

Атака на Полтавщину 15 мая

Ночью 15 мая армия РФ ударила по Полтавщине. В Лубенском районе в результате падения обломков российского БПЛА на территорию частного домовладения произошел пожар жилого дома и легкового автомобиля.

Об этом сообщает Полтавская ОВА.

По состоянию на утро пожар локализован.

"Также были повреждены здания и сооружения других домохозяйств", - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее в субботу, 10 мая, в 04.50 в селе Вербки Полтавской области произошел взрыв. На территории частного подворья детонировал боеприпас, в результате чего погиб 32-летний мужчина.

"По предварительной информации следствия, на территории частного домовладения, вероятно, разразился боеприпас, в результате чего погиб местный житель 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи, взрывотехники и криминалисты. Полиция устанавливает подробности.

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