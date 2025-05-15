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Армия РФ ударила по Полтавщине: какие последствия
Из-за атаки российских войск по Полтавской области пострадавших нет, впрочем, есть разрушения.
Ночью 15 мая армия РФ ударила по Полтавщине. В Лубенском районе в результате падения обломков российского БПЛА на территорию частного домовладения произошел пожар жилого дома и легкового автомобиля.
Об этом сообщает Полтавская ОВА.
По состоянию на утро пожар локализован.
"Также были повреждены здания и сооружения других домохозяйств", - говорится в сообщении.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее в субботу, 10 мая, в 04.50 в селе Вербки Полтавской области произошел взрыв. На территории частного подворья детонировал боеприпас, в результате чего погиб 32-летний мужчина.
"По предварительной информации следствия, на территории частного домовладения, вероятно, разразился боеприпас, в результате чего погиб местный житель 1992 года рождения", - говорится в сообщении.
На месте работают следователи, взрывотехники и криминалисты. Полиция устанавливает подробности.