Армія РФ вдарила по Полтавщині: які наслідки

Атака на Полтавщину 15 травня

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Вночі 15 травня армія РФ вдарили по Полтавщині. У Лубенському районі внаслідок падіння уламків російського БпЛА на територію приватного домоволодіння сталася пожежа житлового будинку та легкового автомобіля.

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

Станом на ранок пожежу локалізовано.

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“Також було пошкоджено будівлі та споруди інших домогосподарств”, — йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше у суботу, 10 травня, о 04:50 у селі Вербки Полтавської області стався вибух. На території приватного подвір’я детонував боєприпас, внаслідок чого загинув 32-річний чоловік.

«За попередньою інформацією слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув місцевий мешканець 1992 року народження», — йдеться в повідомленні.

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На місці працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліція встановлює деталі.