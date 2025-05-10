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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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193
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На Полтавщині вибух забрав життя чоловіка — що відомо

Внаслідок вибуху боєприпасу загинув місцевий мешканець. На місці працюють слідчі та сапери.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вибух в Полтавській області

Вибух в Полтавській області / © Поліція Полтавської області

У суботу, 10 травня, о 04:50 у селі Вербки Полтавської області стався вибух. На території приватного подвір’я детонував боєприпас, внаслідок чого загинув 32-річний чоловік.

Про це повідомило поліція Полтавської області.

«За попередньою інформацією слідства, на території приватного домоволодіння, ймовірно, вибухнув боєприпас, унаслідок чого загинув місцевий мешканець 1992 року народження», — йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Поліція встановлює деталі.

Нагадаємо, на Харківщини нещодавно вирували лісові пожежі, є небезпека через детонацію боєприпасів.

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