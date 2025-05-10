Чим поливати часник навесні, щоб пізніше зібрати дуже великий урожай: розведіть це у воді

Чим підживити часник для урожаю / © Pixabay

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Українська блогерка, яка веде YouTube-канал про садівництво під назвою “Городниця з Одеси”, поділилася ефективним методом догляду за часником.

Щороку вона застосовує одне єдине підживлення, яке допомагає виростити міцний, здоровий часник без пожовтіння та хвороб.

За словами городниці, доломітове борошно збагачує ґрунт кальцієм і магнієм — мінералами, що сприяють активному розвитку часнику, а нашатир виступає доступним джерелом азоту, необхідного для формування зеленої маси.

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Складові:

200 г доломітового борошна

2 столові ложки нашатирного спирту

10 літрів води

Спосіб приготування: У чистій воді ретельно розчиніть доломітове борошно та додайте нашатир. Добре перемішайте до однорідної суміші.

Застосування: Перед внесенням добрива розпушіть ґрунт у міжряддях та добре зволожте його водою. Лише після цього підживіть рослини отриманим розчином.

Чому це підживлення працює

Це підживлення працює ефективно завдяки поєднанню трьох ключових елементів, які комплексно впливають на ріст і розвиток часнику:

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Доломітове борошно містить кальцій і магній — мікроелементи, які:

нейтралізують кислотність ґрунту, створюючи сприятливе середовище для засвоєння поживних речовин;

зміцнюють клітинні стінки рослин, сприяючи стійкості до хвороб;

стимулюють розвиток кореневої системи та покращують загальну життєздатність часнику.

Нашатирний спирт (аміак) є швидкодіючим джерелом азоту в доступній для рослин формі. Азот:

сприяє активному наростанню зеленої маси;

пришвидшує обмінні процеси в рослині;

запобігає пожовтінню листя, що часто виникає при дефіциті азоту.

Разом ці компоненти утворюють природне, збалансоване живлення, яке активізує ріст, зміцнює рослину й забезпечує здорове формування великої часникової головки.