Які продукти подовжують молодість: нові дослідження вчених

Продукти, які сповільнюють старіння / © Pexels

Реклама

Нове дослідження виявило, що регулярне споживання чорного чаю, ягід, цитрусових та яблук може сприяти здоровому старінню.

Про це повідомило видання Medicalxpress.

Флавоноїди — природні сполуки, які містяться в цих продуктах, — допомагають знизити ризик крихкості, фізичного занепаду та погіршення психічного здоров’я.

Реклама

«Мета медичних досліджень полягає не лише в тому, щоб допомогти людям жити довше, а й у тому, щоб забезпечити їм якомога довше здоров’я. З попередніх досліджень ми знаємо, що люди, які споживають більше флавоноїдів, як правило, живуть довше, а також мають меншу ймовірність розвитку будь-яких серйозних хронічних захворювань, таких як деменція, діабет або хвороби серця. Наше дослідження показує, що люди, які споживають більше флавоноїдів, як правило, старіють швидше», — заявив доктор Нікола Бондонно.

Масштабне дослідження, що охопило понад 86 тисяч людей, виявило зв’язок між споживанням флавоноїдів і зниженням ризику крихкості, фізичного та психічного занепаду в старшому віці. Найбільш помітний ефект спостерігався у жінок, але чоловіки також отримали користь для психічного здоров’я.

Результати дослідження показали:

У жінок з найвищим споживанням флавоноїдів ризик крихкості був на 15% нижчий, порушення фізичної функції — на 12% нижчий, а погіршення психічного здоров’я — також на 12% нижчий.

У чоловіків вище споживання цих сполук корелювало зі зниженням ризику психічного занепаду.

Збільшення споживання флавоноїдів на 3 порції на день зменшувало ризик негативних наслідків старіння на 6-11% у жінок і на 15% у чоловіків (для психічного здоров’я).

«Флавоноїди добре відомі тим, що зменшують оксидативний стрес і запалення, підтримують здоров’я кровоносних судин і навіть допомагають підтримувати масу скелетних м’язів — усе це важливо для запобігання крихкості та підтримки фізичної функції й психічного здоров’я з віком», — пояснює професор Едін Кессіді, старший автор дослідження.

Реклама

Хоча ефект сильніший у жінок, експерти вважають, що це може бути пов’язано з особливостями дослідження, а не з біологічними відмінностями.

«Ми виявили, що учасники, які збільшили споживання їжі, багатої на флавоноїди, на три порції на день, мали на 6-11% нижчий ризик за всіма трьома показниками старіння у жінок та на 15% нижчий ризик погіршення психічного здоров’я у чоловіків», — заявив професор Ерік Рімм.

Раніше ми писали, як правильно пити каву, щоб отримати максимум користі.