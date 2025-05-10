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- Здоров’я
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Які продукти подовжують молодість: нові дослідження вчених
Дослідження показало чорний чай, ягоди та яблука можуть сповільнити старіння. Як це працює?
Нове дослідження виявило, що регулярне споживання чорного чаю, ягід, цитрусових та яблук може сприяти здоровому старінню.
Про це повідомило видання Medicalxpress.
Флавоноїди — природні сполуки, які містяться в цих продуктах, — допомагають знизити ризик крихкості, фізичного занепаду та погіршення психічного здоров’я.
«Мета медичних досліджень полягає не лише в тому, щоб допомогти людям жити довше, а й у тому, щоб забезпечити їм якомога довше здоров’я. З попередніх досліджень ми знаємо, що люди, які споживають більше флавоноїдів, як правило, живуть довше, а також мають меншу ймовірність розвитку будь-яких серйозних хронічних захворювань, таких як деменція, діабет або хвороби серця. Наше дослідження показує, що люди, які споживають більше флавоноїдів, як правило, старіють швидше», — заявив доктор Нікола Бондонно.
Масштабне дослідження, що охопило понад 86 тисяч людей, виявило зв’язок між споживанням флавоноїдів і зниженням ризику крихкості, фізичного та психічного занепаду в старшому віці. Найбільш помітний ефект спостерігався у жінок, але чоловіки також отримали користь для психічного здоров’я.
Результати дослідження показали:
У жінок з найвищим споживанням флавоноїдів ризик крихкості був на 15% нижчий, порушення фізичної функції — на 12% нижчий, а погіршення психічного здоров’я — також на 12% нижчий.
У чоловіків вище споживання цих сполук корелювало зі зниженням ризику психічного занепаду.
Збільшення споживання флавоноїдів на 3 порції на день зменшувало ризик негативних наслідків старіння на 6-11% у жінок і на 15% у чоловіків (для психічного здоров’я).
«Флавоноїди добре відомі тим, що зменшують оксидативний стрес і запалення, підтримують здоров’я кровоносних судин і навіть допомагають підтримувати масу скелетних м’язів — усе це важливо для запобігання крихкості та підтримки фізичної функції й психічного здоров’я з віком», — пояснює професор Едін Кессіді, старший автор дослідження.
Хоча ефект сильніший у жінок, експерти вважають, що це може бути пов’язано з особливостями дослідження, а не з біологічними відмінностями.
«Ми виявили, що учасники, які збільшили споживання їжі, багатої на флавоноїди, на три порції на день, мали на 6-11% нижчий ризик за всіма трьома показниками старіння у жінок та на 15% нижчий ризик погіршення психічного здоров’я у чоловіків», — заявив професор Ерік Рімм.
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