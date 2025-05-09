На Венері може бути життя: вчені знайшли докази

Венера / © NASA

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У непривітному середовищі атмосфери Венери, де хмари насичені концентрованою сірчаною кислотою, дослідники знайшли молекулу, здатну витримувати ці екстремальні умови — і навіть потенційно слугувати основою життя. Йдеться про пептидну нуклеїнову кислоту (PNA), яка за своєю структурою схожа на звичну нам ДНК.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані у Science Advances.

Над проєктом працювали фахівці з Польщі, Великої Британії та США. Як з’ясувалося, молекула PNA зберігає стабільність у 98% розчині сірчаної кислоти за кімнатної температури щонайменше два тижні. Це відкриття ставить під сумнів усталене уявлення про те, що органічна хімія не здатна існувати в таких умовах.

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«Зазвичай вважається, що концентрована сірчана кислота знищує всю органіку. Але ми довели, що це не зовсім так», — прокоментував провідний автор дослідження, доктор Януш Юранд Пентковський з Вроцлавської політехніки.

На відміну від земного життя, що залежить від води, потенційна форма життя на Венері могла б використовувати кислоту як основу для біохімічних процесів.

Ідеї щодо можливої біологічної активності на цій планеті виникали й раніше — після виявлення там фосфіну та аміаку, які на Землі зазвичай пов’язані з життєдіяльністю організмів.

«Якщо PNA здатна виживати в такій кислоті — це по-справжньому дивовижно. Це може бути ключем до розуміння альтернативних форм життя у Всесвіті«, — зазначає співавтор дослідження доктор Вільям Бейнс із Кардіфського університету.

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Однак PNA має обмеження — за температур вище 50 градусів вона стає нестабільною. З огляду на те, що температури у венеріанських хмарах коливаються від 0 до 100 градусів, науковці планують синтезувати нову, термостійкішу молекулу, яка могла б виконувати функції «іншопланетної ДНК».

Це відкриває нові горизонти у пошуку життя поза межами Землі, адже доводить: навіть у найекстремальніших умовах можуть існувати форми життя, про які ми ще не здогадуємось.

До слова, раніше вчені виявили новий доказ можливого життя на Марсі. Новий аналіз даних про сейсмічну активність планети показав, що під поверхнею Марса можуть бути «кишені» з рідкою водою, де потенційно могло виникнути життя.

А ще дослідники виявили докази існування на Марсі «курортного» середовища, незважаючи на відсутність рідкої води на її поверхні сьогодні.

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