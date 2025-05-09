На Венере может быть жизнь: ученые нашли доказательства

Венера / © NASA

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В неприветливой среде атмосферы Венеры, где облака насыщены концентрированной серной кислотой, исследователи обнаружили молекулу, способную выдерживать эти экстремальные условия и даже потенциально служить основой жизни. Речь идет о пептидной нуклеиновой кислоте (PNA), которая по своей структуре похожа на привычную нам ДНК.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в Science Advances.

Над проектом работали специалисты из Польши, Великобритании и США. Как выяснилось, молекула PNA сохраняет стабильность в 98% растворе серной кислоты при комнатной температуре не менее двух недель. Это открытие ставит под сомнение устоявшееся представление о том, что органическая химия не способна существовать в таких условиях.

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«Обычно считается, что концентрированная серная кислота уничтожает всю органику. Но мы доказали, что это не совсем так», — прокомментировал ведущий автор исследования доктор Януш Юранд Пентковский из Вроцлавской политехники.

В отличие от земной жизни, зависящей от воды, потенциальная форма жизни на Венере могла бы использовать кислоту в качестве основы для биохимических процессов.

Идеи о возможной биологической активности на этой планете возникали и раньше — после обнаружения там фосфина и аммиака, которые на Земле обычно связаны с жизнедеятельностью организмов.

«Если PNA способна выживать в такой кислоте — это по-настоящему удивительно. Это может быть ключом к пониманию альтернативных форм жизни во Вселенной«, — отмечает соавтор исследования доктор Уильям Бейнс из Кардифского университета.

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Однако у PNA есть ограничение — при температурах выше 50 градусов она становится нестабильной. Учитывая, что температуры в венерианских облаках колеблются от 0 до 100 градусов, ученые планируют синтезировать новую термостойкую молекулу, которая могла бы выполнять функции «инопланетной ДНК».

Это открывает новые горизонты в поиске жизни вне Земли, ведь доказывает: даже в самых экстремальных условиях могут существовать формы жизни, о которых мы еще не догадываемся.

К слову, ранее ученые обнаружили новое доказательство возможной жизни на Марсе. Новый анализ данных о сейсмической активности планеты показал, что под поверхностью Марса могут быть «карманы» с жидкой водой, где потенциально могла возникнуть жизнь.

А еще исследователи обнаружили доказательства существования на Марсе «курортной» среды, невзирая на отсутствие жидкой воды на ее поверхности сегодня.

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