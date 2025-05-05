Чим найкраще підживити лохину у травні, щоб було море великих і солодких ягід

Чим підживити лохину у травні / © www.freepik.com/free-photo

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Вирощування лохини набуває шаленої популярності в Україні, оскільки ці ягоди дуже смачні й містять купу вітамінів і антиоксидантних сполук. Однак багато садівників не знають, що найголовнішим періодом для підживлення кущів є травень. Якщо пропустити цей момент, врожаю може не бути. Розповідаємо, чим підживити лохину у травні, щоб отримати багатий урожай смачних ягід.

Чим підживити лохину у травні, щоб ягоди виросли великими й солодкими

Кавова гуща підкислюватиме ґрунт і насичуватиме його азотом, що покращить структуру землі. Завдяки цьому підживленню ягоди виростуть великими, соковитими й солодкими. Відходи можна вносити двома способами — у сухому й рідкому вигляді. Кавову гущу варто розсипати навколо кущів і змішати з верхнім шаром ґрунту. Ще можна приготувати настій: залити кавову гущу окропом, настояти добу, потім розвести підживлення водою й поливати кущі двічі на місяць.

Сульфат калію, сульфат магнію і сечовина підходять для другого підживлення, яке проводиться на початку літа. Такі добрива також допоможуть виростити багато солодких і великих ягід. Підживлення треба проводити після дощу, вранці чи ввечері, дотримуючись інструкції на упаковці.

Якими добривами не можна підживлювати лохину: про це треба знати

Лохина любить кислий ґрунт, а деякі добрива розкислюють його, що негативно впливає на рослину. Вона може захворіти через таке підживлення, і врожаю не буде.

Ці добрива не підходять для підживлення лохини:

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деревний попіл;

перегній;

гній і пташиний послід.