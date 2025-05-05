Як вивести пирій зі свого городу: дієві методи, перевірені часом

Боротьба з пирієм — це справжнісіньке випробування, адже він розмножується не лише насінням, а й кореневими відростками. Тому треба виконати декілька послідовних дій, щоб вивести бур’ян зі свого городу.

Витягнути коріння вилами. Це вкрай трудомісткий спосіб, однак надзвичайно дієвий. Необхідно підтягнути пирій вилами й витягнути разом з корінням. У такий спосіб можна позбутися бур’яну, не пошкодивши овочеві культури.

Мульчування. Є такі городні культури, які мають поверхневе та слабке коріння, тому можуть пошкодитися, якщо полоти чи витягувати пирій. Тут у нагоді стане мульчування. Необхідно у міжрядді розкласти будь-яку мульчу чи чорну плівку, щоб пирій не мав доступу до сонця. Таким чином бур’ян загине. Найкраще цей спосіб підходить для знищення бур’яну в малиннику та на ділянці з полуницею.

Сидерати не лише допоможуть знищити пирій, а й наситять ґрунт поживними мікроелементами. Це можуть бути гречка, жито, ріпак, конюшина, горох та квасоля. Варто враховувати, що бобові необхідно садити густо, щоб їхні корені не давали розростатися пирію.

Гербіциди. Якщо обробити пирій хімічним розчином, він зникне буквально за десять днів.

Розчин солі чи соди допоможе уповільнити зростання пирію, однак треба розуміти, що городні культури також можуть пригальмувати свій розвиток.