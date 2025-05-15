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Переговоры в Стамбуле 15 мая: росСМИ сообщили, когда начнутся
Переговоры по Украине в Стамбуле пройдут там же, где состоялись три года назад.
Начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется в районе 10:00.
Об этом сообщил источник, знакомый с организацией встречи, в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС.
«Переговоры по Украине в Стамбуле пройдут там же, где состоялись три года назад. Начало переговоров по Украине в Стамбуле планируется в районе 10.00 мск… Делегация РФ на переговорах с Украиной уже прибыла в Стамбул», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Кремль определил условия для переговоров с Украиной в Стамбуле. Так, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры должны основываться на результатах переговоров, сорванных в 2022 году, а также на текущей ситуации на фронте.