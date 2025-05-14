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Астрологический прогноз на 14-15 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: 18-й лунный день, который продлится в течение двух календарных суток, благоприятен для принятия любых серьезных решении – профессиональных, финансовых, бытовых и личных.
Символ дня: Лед.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый – символ жизни, обновления природы и энергии.
Счастливые камни дня: кахолонг, опал, шпинель.
За какую часть тела отвечает: кожа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, длятся долго, поэтому нельзя их игнорировать.
Питание дня: нынешние дни благоприятны для поста, лечебного голодания и детокс-диеты.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: не стоит поливать растения.
Магия и мистика дня: нужно создавать и носить обереги и украшения с бирюзой – от сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, как излечиться от затянувшегося заболевания.
Табу дня: под запретом вредные привычки – особе, курение и алкоголь.
Цитата дня: «Вот мое главное желание: старики должны жить в покое, друзья должны быть правдивыми, младшие должны проявлять заботу о старших» (Конфуций).
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