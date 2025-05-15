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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
6922
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1 хв

Атака дронів на Волинь: скільки цілей збито та чи є постраждалі

Потерпілих на Волині внаслідок атаки БпЛА немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА

Атака БпЛА / © t.me/SJTF_Odesa

Зранку 15 травня на Волині працювали Сили ППО. Було знищено три російські безпілотники.

Про це повідомила Волинська ОВА.

“Руйнувань та постраждалих немає,” — наголосили у відомстві.

Сили ППО вчергове потужно відбили ворожу атаку, захистивши цивільне населення.

Атака безпілотників 15 травня: скільки цілей збили Сили ППО

Вночі проти 15 травня російські військові атакували Україну БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запустили 110 дронів. Сили ППО знищили 62 БпЛА.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. Окрім того, 29 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

За інформацією військових, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.

Цієї ночі військові РФ атакували безпілотниками з напрямків: Брянська, Курська, Орла та Міллерово.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6922
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