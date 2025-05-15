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- Війна
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Атака дронів на Волинь: скільки цілей збито та чи є постраждалі
Потерпілих на Волині внаслідок атаки БпЛА немає.
Зранку 15 травня на Волині працювали Сили ППО. Було знищено три російські безпілотники.
Про це повідомила Волинська ОВА.
“Руйнувань та постраждалих немає,” — наголосили у відомстві.
Сили ППО вчергове потужно відбили ворожу атаку, захистивши цивільне населення.
Атака безпілотників 15 травня: скільки цілей збили Сили ППО
Вночі проти 15 травня російські військові атакували Україну БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запустили 110 дронів. Сили ППО знищили 62 БпЛА.
Станом на 08:00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. Окрім того, 29 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.
За інформацією військових, внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.
Цієї ночі військові РФ атакували безпілотниками з напрямків: Брянська, Курська, Орла та Міллерово.