Стиль Зари Тіндалл: улюблені аксесуари доньки принцеси Анни

Зара Тіндалл / © Associated Press

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Сумки Aspinal of London

Aspinal of London — британський модний бренд, який виготовляє розкішні шкіряні вироби та аксесуари. Зара — одна з його шанувальниць, але не єдина з королівської родини. В її гардеробі є кілька улюблених варіантів — кремова сумка крос-боді на ремінці-ланцюжку, класична сумка-портфель зі шкіри крокодила та чорна елегантна класика, яка чудово пасує до вечірніх образів.

Сумка Aspinal of London / © Getty Images

Сумка Aspinal of London / © Getty Images

Сумка Aspinal of London / © Getty Images

Сумка Aspinal of London / © Getty Images

Сонцезахисні окуляри Valley Eyewear

Окуляри австралійського бренду, заснованого 2011 року Майклом Кроулі та його дружиною Теніль — серед улюбленців Зари Тіндалл. Вона часто надіває їх на кінні перегони, коли відвідує їх як глядачка, а не учасниця. Середня ціна такого аксесуару — 350 євро. Ці окуляри Зара часто носить саме в Австралії, коли приїздить туди на кінні змагання.

Окуляри Valley Eyewear / © Getty Images

Сонцезахисні окуляри Illesteva

Якщо говорити про аксесуари для очей, донька принцеси Анни любить і цей американський бренд — Illesteva. У Зари модель Leonard Sunglasses з чорними лінзами, вартість яких — 145 доларів. Всі вироби Illesteva виготовляються в Італії на провідних сімейних фабриках, а носять їх не лише королівські особи на кшталт Зари Тіндалл, а й багато знаменитостей — Бейонсе, Кара Делевінь, Джіджі Хадід.

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Окуляри Illesteva / © Getty Images

Капелюхи Juliette Botterill Millinery

Головні убори цієї британської марки люблять Зара Тіндалл і принцеса Уельська Кейт. Можливо, Зара навіть надихнулася образами своєї родички, бо надівала капелюх після того, як схожий вигуляла дружина принца Вільяма. Фетровий капелюх-першеро Peachbloom вартістю 600 фунтів стерлінгів (800 доларів) прикрашений стильним подвійним пером у вигляді лука та стріли. Зара була в такому на іподромі в Челтнемі, а Кейт — під час різдвяної прогулянки в Сандрінгемі. Виготовляється аксесуар на індивідуальне замовлення.

Капелюх Juliette Botterill Millinery / © Getty Images

Годинник Rolex

На зап’ясті у Зари часто можна побачити годинник Rolex, модель Oyster Perpetual Lady-Datejust, з нержавійної сталі з елегантним перламутровим циферблатом, інкрустованим діамантами. Цей позачасовий аксесуар Тіндалл носить і на різні королівські заходи, і на кінні перегони, і просто коли виходить з чоловіком Майком у світське суспільство.

Годинник Rolex / © Getty Images

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