Вихідні Зари Тіндалл були зірвані раптовою евакуацією: що сталося

День відбіркових змагань Челтнемського фестивалю 2026 року був на мить перерваний через пожежну сигналізацію, що спрацювала. У суботу вдень на трибуні імені принцеси Анни на іподромі Челтнема спрацювала сигналізація, змусивши учасників, які не розуміли, що відбувається, ненадовго покинути будівлю.

Видання Hello! опублікувало фото на якому видно, що 44-річна Зара, онука королеви Єлизавети II, виходить з одного з верхніх поверхів трибуни після того, як пролунала тривога.

Представник іподрому Челтнема пізніше повідомив виданню, що «було піднято тривогу, і було введено всі необхідні процедури евакуації, щоб дозволити команді провести необхідні перевірки, перш ніж дозволити гостям повернутися на трибуну.

Нагадаємо, того дня Зара Тіндалл з’явилася на іподромі в пальті кольору індиго від The Fold London, яке вона доповнила обідком на голову та чорними чоботями на підборах.