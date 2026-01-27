ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Вихідні Зари Тіндалл були зірвані раптовою евакуацією: що сталося

Донька принцеси Анни відвідала Челтнем, де відбулися чергові кінні змагання.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара Тіндалл

Зара Тіндалл / © Getty Images

День відбіркових змагань Челтнемського фестивалю 2026 року був на мить перерваний через пожежну сигналізацію, що спрацювала. У суботу вдень на трибуні імені принцеси Анни на іподромі Челтнема спрацювала сигналізація, змусивши учасників, які не розуміли, що відбувається, ненадовго покинути будівлю.

Видання Hello! опублікувало фото на якому видно, що 44-річна Зара, онука королеви Єлизавети II, виходить з одного з верхніх поверхів трибуни після того, як пролунала тривога.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Представник іподрому Челтнема пізніше повідомив виданню, що «було піднято тривогу, і було введено всі необхідні процедури евакуації, щоб дозволити команді провести необхідні перевірки, перш ніж дозволити гостям повернутися на трибуну.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

Нагадаємо, того дня Зара Тіндалл з’явилася на іподромі в пальті кольору індиго від The Fold London, яке вона доповнила обідком на голову та чорними чоботями на підборах.

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie