ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
2 хв

Іво Бобул неоднозначно висловився про пісні Білик і що йому не подобається: "Одна біда в Іри"

Артист пояснив, чого саме йому бракує у творчості колеги сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Іво Бобул, Ірина Білик

Іво Бобул, Ірина Білик

Український співак Іво Бобул поділився критичною думкою про творчий шлях Ірини Білик та зізнався, що саме йому не імпонує в її кар’єрі.

За словами Бобула, на початку кар’єри Ірина Білик активно розвивалася, експериментувала й упевнено заявляла про себе на сцені. Втім, з часом, на його думку, артистка зупинилася в творчому зростанні та продовжила працювати в уже звичному для себе форматі.

Іво Бобул також наголосив, що популярність і концертна діяльність у Білик зберігаються, однак йому хотілося б бачити від колеги більше творчих змін. Артист підкреслив, що вважає Ірину Білик надзвичайно талановитою, але переконаний, що її потенціал можна розкрити значно ширше.

Іво Бобул / © Youtube/В гостях у Гордона

Іво Бобул / © Youtube/В гостях у Гордона

«Одна біда в Іри. Наскільки я за нею спостерігав і пам’ятаю, як вона з Нікітіним виходила на інтерв’ю… Потім усе розкручувалося. І вона красиво співала свій репертуар, але далі справа не пішла. Вона залишилася в цьому репертуарі. Її аудиторія пішла, подорослішала, і їй стало нецікаво. Вони почали шукати інше. Вона ж трохи залишилася у своєму коконі. Популярність є, концерти теж, але мені хотілося б, щоб вона десь… Ну, талановита дівчина», — поділився Іво в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко розсварилася з колегою Оленою Світлицькою та зізналася, що їй в ній не сподобалося. Подружки та куми були разом протягом 18 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
492
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie