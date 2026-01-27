Іво Бобул неоднозначно висловився про пісні Білик і що йому не подобається: "Одна біда в Іри"

Іво Бобул, Ірина Білик

Український співак Іво Бобул поділився критичною думкою про творчий шлях Ірини Білик та зізнався, що саме йому не імпонує в її кар’єрі.

За словами Бобула, на початку кар’єри Ірина Білик активно розвивалася, експериментувала й упевнено заявляла про себе на сцені. Втім, з часом, на його думку, артистка зупинилася в творчому зростанні та продовжила працювати в уже звичному для себе форматі.

Іво Бобул також наголосив, що популярність і концертна діяльність у Білик зберігаються, однак йому хотілося б бачити від колеги більше творчих змін. Артист підкреслив, що вважає Ірину Білик надзвичайно талановитою, але переконаний, що її потенціал можна розкрити значно ширше.

Іво Бобул / © Youtube/В гостях у Гордона

«Одна біда в Іри. Наскільки я за нею спостерігав і пам’ятаю, як вона з Нікітіним виходила на інтерв’ю… Потім усе розкручувалося. І вона красиво співала свій репертуар, але далі справа не пішла. Вона залишилася в цьому репертуарі. Її аудиторія пішла, подорослішала, і їй стало нецікаво. Вони почали шукати інше. Вона ж трохи залишилася у своєму коконі. Популярність є, концерти теж, але мені хотілося б, щоб вона десь… Ну, талановита дівчина», — поділився Іво в інтерв’ю Дмитру Гордону.

