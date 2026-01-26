Разбился самолет с восемью людьми на борту

США накрыли рекордные снегопады / © Associated Press

В США в штате Мэн во время взлета разбился бизнес-самолет. Инцидент произошел 25 января в 19.45 (26 января по Киеву). На борту самолета находились 8 человек.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, речь идет о бизнес-джете Bombardier Challenger 650, выполнявшем взлет в сложных погодных условиях. Администрация аэропорта сообщила CNN, что экстренные службы оперативно отреагировали на происходящее, после чего работу аэропорта временно приостановили.

Авария произошла на фоне сильного снежного шторма, накрывшего северо-восток США. В штате Мэн фиксируются минусовые температуры, а снегопад значительно ухудшил видимость.

По федеральным данным, самолет зарегистрирован на компанию с ограниченной ответственностью, базирующуюся в Хьюстоне.

Что известно о непогоде в США

Из-за непогоды в связи с зимним штормом «Ферн» чрезвычайное положение объявили в 18 штатах. Шторм принес рекордно низкую температуру и сильные снегопады, которые уже унесли жизни трех человек в Нью-Йорке.

В результате шторма в Штатах также произошли массовые отключения электроэнергии по всей стране. Их количество выросло почти до 135 тысяч. Большинство отключений приходится на штаты Техас, Луизиана и Нью-Мексико.

В связи с непогодой тысячи авиарейсов по всей стране на выходные были отменены. Национальная метеорологическая служба сообщила, что сильный снег, мокрый снег и ледяной дождь представляют угрозу почти 180 миллионам человек.