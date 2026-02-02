ТСН у соціальних мережах

Гламур
1165
2 хв

Олеся Жураківська переїхала з власної квартири до орендованої та здивувала причиною

Артистка нині орендує житло, хоча має власне у Києві.

Валерія Сулима
Олеся Жураківська

Олеся Жураківська / © facebook.com/zhurakovskaya

Відома українська акторка Олеся Жураківська переїхала з власної квартири до орендованої і розкрила причину свого рішення.

Знаменитість має житло на правому березі Києва. Проте наразі артистка живе в орендованій квартирі. Знаменитість прийняла рішення переїхати, оскільки зовсім поруч з її будинком був ворожий "приліт". Тож, рідні Олесі Жураківської наполягли, щоб вона оселилась в іншій квартирі.

Акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що їй так навіть зручніше. Річ у тім, що знаменитість очолює Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Олеся Жураківська доволі часто затримується на роботі. А в умовах комендантської години потім доволі тяжко дістатися додому. Тож, акторка оселилась поруч із театром.

Олеся Жураківська / © facebook.com/zhurakovskaya

Олеся Жураківська / © facebook.com/zhurakovskaya

"Не планувала переїздити, але "прилетіло" на Теремках у сусідній будинок, страшно там горіло, мої родичі злякались і сказали: "Олесю, треба переселитись". Переселили мене на зйомку квартиру. Я неподалік від театру, мені там близенько. Я подумала, що під час війни це дуже добре, бо комендантська година, а я, буває, засиджуюся до пізньої години", - говорить знаменитість.

Олеся Жураківська також додала, що зовсім не пошкодувала, що тепер живе на лівому березі Києва. Акторка говорить, що з її вікон відкривається просто неймовірний краєвид.

"Красиво там. Я народилась на правому березі, і ніколи не розглядала лівий берег, не думала, що там так гарно. А видно ж всю красу з лівого берега. Коли я туди заселилась, глянула у вікно і побачила лавру і всю цю красу! Мені дуже подобається", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно зірка "МастерШефа" Ліза Глінська показала зсередини будинок, в якому мешкає з чоловіком та трьома дітьми. Також кулінарна блогерка розсекретила вартість оренди.

