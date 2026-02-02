- Дата публікації
РФ масовано вдарила дронами по одній з областей: що відомо про наслідки
За даними влади, відомо про щонайменше чотирьох травмованих.
Вночі проти понеділка, 2 лютого, російська армія вдарила безпілотниками по Черкаській області. Зокрема, «прильоти» сталися в обласному центрі.
Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
«Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба. За попередніми даними, маємо чотирьох травмованих», — наголосив чиновник.
З його слів, через російський обстріл сталися падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Виникли пожежі.
Як повідомлялося, посеред ночі у Черкасах пролунали вибухи. Військові попереджали про рух безпілотників у бік міста. Після вибухів в обласному центрі почалась пожежа.