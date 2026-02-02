РФ масовано вдарила дронами по одній з областей: що відомо про наслідки

Безпілотник. / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти понеділка, 2 лютого, російська армія вдарила безпілотниками по Черкаській області. Зокрема, «прильоти» сталися в обласному центрі.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба. За попередніми даними, маємо чотирьох травмованих», — наголосив чиновник.

З його слів, через російський обстріл сталися падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Виникли пожежі.

Як повідомлялося, посеред ночі у Черкасах пролунали вибухи. Військові попереджали про рух безпілотників у бік міста. Після вибухів в обласному центрі почалась пожежа.