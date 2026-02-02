ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Частина великого міста залишилася без тепла: що відомо

В Умані Черкаської області тривають аварійні роботи, після їхнього завершення подавання опалення буде відновлено.

Олена Капнік
Опалення.

Зранку 2 лютого аварійно вимкнулася одна з котелень Умані Черкаської області. Центр міста залишився без опалення.

Про це повідомила міська рада.

«У зв’язку з перепадом напруги, близько четвертої години ранку аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста», — наголосили у мерії.

Зазначається, що наразі відбувається комплекс аварійно-відновлюваних робіт, після завершення яких теплопостачання буде відновлено.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ масовано вдарила дронами по Черкаській області. Зокрема, також «прильоти» сталися в обласному центрі. Виникли пожежі. За даними ОВА, травми отримали четверо осіб.

Новина доповнюється
590
