Частина великого міста залишилася без тепла: що відомо

Опалення.

Реклама

Зранку 2 лютого аварійно вимкнулася одна з котелень Умані Черкаської області. Центр міста залишився без опалення.

Про це повідомила міська рада.

«У зв’язку з перепадом напруги, близько четвертої години ранку аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста», — наголосили у мерії.

Реклама

Зазначається, що наразі відбувається комплекс аварійно-відновлюваних робіт, після завершення яких теплопостачання буде відновлено.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ масовано вдарила дронами по Черкаській області. Зокрема, також «прильоти» сталися в обласному центрі. Виникли пожежі. За даними ОВА, травми отримали четверо осіб.

Дата публікації 22:19, 30.01.26 Кількість переглядів 98 Люди ховалися під вагонами: відео атаки на залізницю