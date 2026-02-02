- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 590
- Час на прочитання
- 1 хв
Частина великого міста залишилася без тепла: що відомо
В Умані Черкаської області тривають аварійні роботи, після їхнього завершення подавання опалення буде відновлено.
Зранку 2 лютого аварійно вимкнулася одна з котелень Умані Черкаської області. Центр міста залишився без опалення.
Про це повідомила міська рада.
«У зв’язку з перепадом напруги, близько четвертої години ранку аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста», — наголосили у мерії.
Зазначається, що наразі відбувається комплекс аварійно-відновлюваних робіт, після завершення яких теплопостачання буде відновлено.
Як повідомлялося, цієї ночі РФ масовано вдарила дронами по Черкаській області. Зокрема, також «прильоти» сталися в обласному центрі. Виникли пожежі. За даними ОВА, травми отримали четверо осіб.