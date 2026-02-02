Низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 2 лютого 2026 року росіяни знову атакували Україну дронами.

БпЛА на Велику Олександрівку на Херсонщині, курс на Миколаївщину.

БпЛА на півночі від н.п.Драбів на Черкащині, курс на Київщину.

БпЛА на півночі Сумщини, курс на південно-західний напрямок.

БпЛА на сході Миколаївщини, на північно-західний напрямок.

БпЛА на Полтавщині, на н.п. Комишня, Оржиця та Пирятин.

Моніторингові канали повідомляють, що 25 БПЛА в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті.

Важливі поради щодо безпеки

Під час таких атак життєво важливо дотримуватися правил безпеки, оскільки удари можуть бути непередбачуваними та небезпечними для цивільних:

Коли чуєте повітряну тривогу або вибухи:

Негайно переходьте в укриття або в безпечне приміщення (цокольний поверх, захисне укриття чи метро).

Уникайте відкритих просторів, вікон, дахів та зовнішніх стін — уламки можуть бути небезпечними.

Якщо ви в дорозі, зупиніться у найближчому безпечному місці, трохи далі від великих вікон і металевих конструкцій.

Тримайте при собі базовий “тривожний рюкзак” з документами, водою, ліками, одягом і ліхтариком.

Повідомляйте місцевим службам про будь-які випадки пошкоджень чи поранення.

Після вибухів можуть залишатися невибухлі фрагменти боєприпасів або уламки техніки, не торкайтеся їх і повідомляйте про знахідки відповідні служби (ДСНС, поліцію).

Нагадаємо, що тим часом в Україні триває пересадка під обстрілами: Укрзалізниця переходить на «план Б» через атаки дронів у трьох областях.

«Укрзалізниця» запроваджує автобусні трансфер та екстрені зупинки через атаки дронів.