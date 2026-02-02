- Дата публикации
Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 2 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .
БПЛА на Великую Александровку на Херсонщине, курс на Николаевщину.
БпЛА на севере от н.п.Драбов Черкасской области, курс на Киевщину.
БпЛА на севере Сумской области, курс на юго-западное направление.
БПЛА на востоке Николаевщины, на северо-западном направлении.
БПЛА в Полтавской области, на н.п. Камышня, Оржица и Пирятин.
Мониторинговые каналы сообщают, что 25 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии.
Важные советы по безопасности
При таких атаках жизненно важно соблюдать правила безопасности, поскольку удары могут быть непредсказуемыми и опасными для гражданских:
Когда слышите воздушную тревогу или взрывы:
Немедленно переходите в укрытие или безопасное помещение (цокольный этаж, защитное укрытие или метро).
Избегайте открытых пространств, окон, крыш и наружных стен – обломки могут быть опасными.
Если вы в пути, остановитесь в ближайшем безопасном месте, чуть дальше больших окон и металлических конструкций.
Держите при себе базовый "тревожный рюкзак" с документами, водой, лекарствами, одеждой и фонариком.
Сообщайте местным службам о любых случаях повреждения или ранения.
После взрывов могут оставаться невзрываемые фрагменты боеприпасов или обломки техники, не прикасайтесь к ним и сообщайте о находках соответствующих служб (ГСЧС, полицию).
Напомним, что в это время в Украине продолжается пересадка под обстрелами : Укрзализныця переходит на «план Б» из-за атак дронов в трех областях.
«Укрзализныця» вводит автобусные трансфер и экстренные остановки из-за атак дронов.