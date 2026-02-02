Ряд дронов атакует Украину: названа траектория полета

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 2 февраля 2026 года россияне снова атаковали Украину дронами .

БПЛА на Великую Александровку на Херсонщине, курс на Николаевщину.

БпЛА на севере от н.п.Драбов Черкасской области, курс на Киевщину.

БпЛА на севере Сумской области, курс на юго-западное направление.

БПЛА на востоке Николаевщины, на северо-западном направлении.

БПЛА в Полтавской области, на н.п. Камышня, Оржица и Пирятин.

Мониторинговые каналы сообщают, что 25 БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Находитесь в укрытии.

Важные советы по безопасности

При таких атаках жизненно важно соблюдать правила безопасности, поскольку удары могут быть непредсказуемыми и опасными для гражданских:

Когда слышите воздушную тревогу или взрывы:

Немедленно переходите в укрытие или безопасное помещение (цокольный этаж, защитное укрытие или метро).

Избегайте открытых пространств, окон, крыш и наружных стен – обломки могут быть опасными.

Если вы в пути, остановитесь в ближайшем безопасном месте, чуть дальше больших окон и металлических конструкций.

Держите при себе базовый "тревожный рюкзак" с документами, водой, лекарствами, одеждой и фонариком.

Сообщайте местным службам о любых случаях повреждения или ранения.

После взрывов могут оставаться невзрываемые фрагменты боеприпасов или обломки техники, не прикасайтесь к ним и сообщайте о находках соответствующих служб (ГСЧС, полицию).

Напомним, что в это время в Украине продолжается пересадка под обстрелами : Укрзализныця переходит на «план Б» из-за атак дронов в трех областях.

«Укрзализныця» вводит автобусные трансфер и экстренные остановки из-за атак дронов.