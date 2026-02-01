РФ дроном ударила по автобусу с шахтерами: названо количество погибших

РФ атаковала автобус с шахтерами / © ДТЕК

Российская армия нанесла удар по гражданскому автобусу, который после смены перевозил шахтеров с предприятия ДТЭК. По обновленной информации, погибли 12 человек, еще по меньшей мере 16 получили ранения.

Это подтвердил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он рассказал, что россияне атаковали людей, возвращавшихся домой после работы. Это был неспровоцированный террористический акт против чисто гражданского объекта.

Максим Тимченко сообщил, что эта атака стала наибольшей одновременной потерей для компании с начала полномасштабного вторжения России и одним из самых темных дней в истории ДТЭК.

«Я получил ужасное известие о том, что автобус с шахтерами ДТЭК был атакован российскими дронами. По меньшей мере, 12 человек погибли, еще 16 получили ранения. Детали трагедии еще уточняются, но уже сейчас можно с уверенностью сказать — это был террористический удар по сугубо гражданскому объекту, которому не может быть никакого оправдания», — подчеркнул Тимченко.

В компании отметили, что всем семьям погибших и пострадавших будет предоставлена необходимая помощь.

Также министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что на этой неделе российский беспилотник намеренно ударил по поезду «Укрзализныци». Тогда четверо пассажиров погибли прямо в вагоне.

Сегодня же, 1 февраля, российские войска снова нанесли удар по гражданским.

«По обновленной информации, погибли 12 человек. Есть раненые. Люди, которые просто работали и возвращались домой. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших», — сообщил Кулеба.

Он отметил, что вторые сутки оккупанты целенаправленно атакуют объекты гражданской железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.

Так, серия ударов дронами по станции и локомотивному депо в Конотопе продолжалась с вечера: повреждены колеи, территория станции, ремонтный цех и административное здание депо, возникли пожары. Для ликвидации последствий привлекался пожарный поезд. Работники находились в укрытиях и не пострадали.

Такие обстрелы носят системный характер и направлены против гражданской логистики и людей, обеспечивающих работу транспорта и жизнедеятельность страны. Несмотря на разрушения и задержки, железнодорожники продолжают выполнять свои обязанности.

Напомним, в результате российского удара по пассажирскому поезду «Барвинково-Львов-Чоп» в Харьковской области 27 января погибли шесть человек.