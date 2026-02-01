От чего зависит успех мирных переговоров: Зеленский назвал главный фактор

Зеленский анонсировал ключевые переговоры с США и РФ в ОАЭ / © Associated Press

Реклама

Следующая трехсторонняя встреча между Украиной, США и агрессорской Россией состоится, как и запланировано, в ОАЭ на следующей неделе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 1 февраля.

«Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече — трехсторонней — на должном уровне. Будет эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз», — сказал глава государства.

Реклама

Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО, главы украинской переговорной группы Рустема Умерова. В понедельник вечером украинская делегация уже будет в пути на переговоры, отметил президент.

«Многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически каждый день мы координируемся. В феврале будет достаточно серьезная наша внешнеполитическая активность, и уже с завтрашнего дня контакты и встречи», — добавил Зеленский.

По мнению президента, эффективность переговоров во многом зависит от позиции американской стороны.

«Рассчитываем, что и американская сторона будет столь же активна, и в частности это касается мер деэскалации — сокращения ударов, и многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно», — подытожил он.

Реклама

Напомним, что на прошлой неделе 24 января в ОАЭ завершились трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США.

Спецпосланник президента США Трампа Стив Уиткофф заявил, что на этих переговорах был достигнут значительный прогресс.