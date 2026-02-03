Церковный праздник 4 февраля / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 4 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Исидора Пилусиотского. Преподобный Исидор родился в Александрии Египетской во второй половине IV века в знатной и богатой семье. По церковному преданию, он находился в родстве с святителем Феофилом, архиепископом Александрийским, а впоследствии — со святителем Кириллом Александрийским. Получив блестящее классическое образование, Исидор основательно овладел философией, риторикой и светскими науками, однако рано осознал их ограниченность по сравнению с познанием Бога.

Отказавшись от карьеры и мирских почестей, он покинул родной город и поселился близ Пелусии (Пилусии), на восточной границе Египта, где принял монашеский постриг. Здесь он начал суровую аскетическую жизнь, посвященную молитве, посту, молчанию и духовным размышлениям.

Несмотря на стремление к уединению, преподобный Исидор получил широкую известность как духовный наставник. К нему обращались епископы, священники, монахи, государственные чиновники и миряне, ища советы по сложным богословским, нравственным и жизненным вопросам. Святой не уходил от ответственности: он смело обличал несправедливость, лицемерие и злоупотребление властью, независимо от положения человека.

Реклама

Особенностью Исидора была принципиальность в вопросах веры. Он выступал против ересей, в частности арианства и несторианства, настаивая на чистоте православного учения и призывая пастырей Церкви к личной нравственной ответственности.

Самым ценным достоянием преподобного Исидора является его великое эпистолярное наследие. До настоящего времени сохранилось более двух тысяч его писем, в которых раскрывается глубина богословской мысли святого и его исключительное пастырское чутье. В этих посланиях Исидор истолковывает Священное Писание, размышляет над смыслом монашеской жизни, говорит о смирении, покаянии, любви и справедливости.

Для преподобного толкования Библии не было абстрактным занятием: он настаивал, что истинное понимание Слова Божьего возможно только при условии нравственной чистоты и духовного опыта. Именно поэтому его произведения совмещают богословскую глубину с живой практической мудростью.

Преподобный Исидор Пилусиотский отошел к Господу около 440 года, прожив долгую жизнь, полную подвижнического труда. Его авторитет был настолько велик, что уже при жизни его чтили как святого, а после смерти память о нем быстро распространилась в христианском мире.

Реклама

Святой Исидор оставил не только письменные произведения, но и пример служения истине без страха и компромиссов. Его жизнь напоминает, что подлинная святость заключается не в уединении ради себя, а в готовности словом и делом отвечать на вызовы своего времени, оставаясь верными Евангелию.

Приметы 4 февраля

Народные приметы 4 февраля / © pexels.com

Светит в полдень солнце — весна будет ранней.

Много снега — к хорошему урожаю.

Птицы громко поют — весна будет скоро.

Что завтра нельзя делать

По давним поверьям, в этот день не стоит отправляться в лес. Именно в начале февраля, по представлениям предков, у диких зверей наступает период так называемых звериных браков, когда животные становятся особенно беспокойными и агрессивными. Из-за этого возрастает риск опасной встречи с хищником.

Что можно делать завтра

В этот день читают молитвы с просьбой уберечь от встречи с дикими животными и сохранить человека в пути и в повседневной жизни.