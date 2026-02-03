ТСН в социальных сетях

Гламур
45
1 мин

Дзидзьо впервые отреагировал на слухи о рождении у него ребенка

Поговаривают, что Дзидзьо якобы уже стал отцом. Артист прокомментировал сплетни.

Валерия Сулима
Дзидзьо

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

Украинский певец Дзидзьо, настоящее имя которого Михаил Хома, впервые отреагировал на слухи о рождении у него ребенка.

Исполнитель после развода вообще не делится подробностями личной жизни. Тем не менее, это не помешало в прошлом году возникнуть сплетням, что артист не одинок. Более того, поговаривали, что у певца уже даже родился ребенок.

Коллеги Дзидзьо деликатно отказывались комментировать это, мол, это может сделать только Дзидзьо. Сам артист отмочивался, но наконец-то в комментарии Oboz.ua отреагировал на эти сплетни. Однако Михаил Хома не прибегал к конкретике, а продолжает и дальше держать интригу. Исполнитель не стал ни подтверждать пополнение в его семье, ни опровергать. Вместо этого артист обещает, что даст конкретный ответ, но сделает это изящно.

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

Дзидзьо / © instagram.com/dzidzio

"Пока что я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю", - отрезал певец.

Напомним, недавно Михаил Хома показывал, как выглядел до популярности. Также артист рассекретил, как появился псевдоним Дзидзьо.

