72 часа и США вступают в войну с РФ: Украина и Запад согласовали сценарий на случай срыва перемирия

"Коалиция желающих" / © Associated Press

Украина и западные союзники — ЕС и США — с декабря 2025 г. разрабатывают многоуровневый план реагирования на возможное нарушение Россией мирного соглашения/договоренности о прекращении огня.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным журналистов, план включает привлечение американских военных и реакцию в течение первых 24 часов после эскалации — сначала в виде дипломатического предупреждения, а затем в виде действий украинской армии, направленных на возобновление перемирия.

Если и после этого будут продолжаться военные действия, Украина и союзники начнут второй этап реагирования. Он предусматривает применение сил «коалиции решительных», в состав которой входят большинство членов ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

«В случае расширения атаки через 72 часа после первого нарушения будет запущена скоординированная реакция поддерживаемых Западом сил, включая американские военные силы», — цитирует издание слова своего источника.

Источники издания отмечают, что цель плана — лишить Кремль возможности безнаказанно нарушать режим прекращения огня и заранее определить четкие последствия любых попыток его срыва.

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «коалиция решительных» разработала для Украины мирный план.

«Мы вместе разработали конкретный план. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что официальный Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего, от США.

«Есть один вопрос, на который я и все украинцы хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры», — отметил Зеленский.