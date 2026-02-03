- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 301
- Время на прочтение
- 2 мин
72 часа и США вступают в войну с РФ: Украина и Запад согласовали сценарий на случай срыва перемирия
Киев и западные партнеры разработали четкий механизм реагирования на провокации РФ после подписания соглашения о мире.
Украина и западные союзники — ЕС и США — с декабря 2025 г. разрабатывают многоуровневый план реагирования на возможное нарушение Россией мирного соглашения/договоренности о прекращении огня.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным журналистов, план включает привлечение американских военных и реакцию в течение первых 24 часов после эскалации — сначала в виде дипломатического предупреждения, а затем в виде действий украинской армии, направленных на возобновление перемирия.
Если и после этого будут продолжаться военные действия, Украина и союзники начнут второй этап реагирования. Он предусматривает применение сил «коалиции решительных», в состав которой входят большинство членов ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.
«В случае расширения атаки через 72 часа после первого нарушения будет запущена скоординированная реакция поддерживаемых Западом сил, включая американские военные силы», — цитирует издание слова своего источника.
Источники издания отмечают, что цель плана — лишить Кремль возможности безнаказанно нарушать режим прекращения огня и заранее определить четкие последствия любых попыток его срыва.
Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «коалиция решительных» разработала для Украины мирный план.
«Мы вместе разработали конкретный план. В первую очередь мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость», — подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что официальный Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего, от США.
«Есть один вопрос, на который я и все украинцы хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры», — отметил Зеленский.