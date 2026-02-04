"Барселона" победила обидчиков "Реала" и вышла в полуфинал Кубка Испании

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на выезде обыграла "Альбасете" в четвертьфинале Кубка Испании. Матч на стадионе "Карлос Бельмонте" в городе Альбасете завершился со счетом 1:2 .

"Сине-гранатовые" обладали существенным преимуществом на протяжении всей игры. На 39-й минуте Ламин Ямаль открыл счет в поединке, забив гол за каталонский клуб.

В начале второго тайма подопечные Ханси Флика увеличили свое преимущество в счете – на 56-й минуте отличился Рональд Араухо.

Хозяева поля смогли отыграть один мяч в конце встречи усилиями Хави Морено, но на большее у них не хватило сил.

Отметим, что в 1/8 финала Кубка Испании каталонцы одолели "Расинг Сантандер" (2:0), тогда как "Альбасете", выступающий во втором дивизионе чемпионата Испании, сенсационно выбил мадридский "Реал" (3:2) украинского голкипера Андрея Лунина.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" во второй раз обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги.