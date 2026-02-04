- Дата публикации
В Сумах дрон ударил во двор многоэтажки: РФ продолжает атаковать мирные города
В Заречном районе Сум зафиксирован удар во двор жилого дома, повреждены около сотни окон и гражданские автомобили.
Российские войска снова атаковали город Сумы. В Заречном районе зафиксировано попадание во двор многоквартирного жилого дома.
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь .
По предварительным данным, в результате удара повреждены около сотни окон в домах вокруг, а также гражданские автомобили, припаркованные во дворе.
К счастью, по имеющейся информации, погибших и раненых нет.
На месте происшествия работают спасатели, коммунальные и аварийные службы. Продолжается ликвидация последствий удара и восстановительных работ.
К помощи присоединились и общественные организации, помогающие закрывать выбитые окна. В городской власти поблагодарили коммунальщиков и работников ГСЧС за оперативную работу.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
Напомним, что ранее в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.
Киев и Харьковщина стали главными целями российского удара по энергетике .
Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что враг целенаправленно избивал по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.
По данным Киевского городского головы Виталия Кличко , из-за остановки теплоэлектроцентрали без отопления остались около 1100 жилых домов в Днепровском и Дарницком районах столицы. С целью предотвращения повреждения коммуникаций в результате расмерзания систем коммунальные службы утром совершили слив воды из сетей отопления.
В целом ночная атака на Киев повлекла за собой разрушение в нескольких районах города. По официальной информации, шесть человек получили ранения, двоих из них госпитализировали в медицинские учреждения столицы.