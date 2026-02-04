В Сумах дрон ударил во двор многоэтажки: РФ продолжает атаковать мирные города

Дрон / © ТСН.ua

Российские войска снова атаковали город Сумы. В Заречном районе зафиксировано попадание во двор многоквартирного жилого дома.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь .

По предварительным данным, в результате удара повреждены около сотни окон в домах вокруг, а также гражданские автомобили, припаркованные во дворе.

К счастью, по имеющейся информации, погибших и раненых нет.

На месте происшествия работают спасатели, коммунальные и аварийные службы. Продолжается ликвидация последствий удара и восстановительных работ.

К помощи присоединились и общественные организации, помогающие закрывать выбитые окна. В городской власти поблагодарили коммунальщиков и работников ГСЧС за оперативную работу.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Напомним, что ранее в ночь на 3 февраля Россия совершила массированную атаку на энергосистему Украины, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.

Киев и Харьковщина стали главными целями российского удара по энергетике .

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что враг целенаправленно избивал по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.

По данным Киевского городского головы Виталия Кличко , из-за остановки теплоэлектроцентрали без отопления остались около 1100 жилых домов в Днепровском и Дарницком районах столицы. С целью предотвращения повреждения коммуникаций в результате расмерзания систем коммунальные службы утром совершили слив воды из сетей отопления.

В целом ночная атака на Киев повлекла за собой разрушение в нескольких районах города. По официальной информации, шесть человек получили ранения, двоих из них госпитализировали в медицинские учреждения столицы.