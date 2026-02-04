Трамп призвал двигаться дальше по делу Эпштейна и не стал отвечать на вопросы о жертвах

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп высказался за то, чтобы общество больше не сосредотачивалось на деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях. Во время общения с журналистами в Белом доме он заявил, что стране «пора двигаться дальше».

Об этом сообщает CNN .

Трамп также дал понять, что не намерен отвечать на вопросы по жалобам жертв по этому делу. Он подчеркнул, что, по его мнению, в материалах расследования нет данных, которые бы его компрометировали.

По информации CNN, президент также не стал подробно комментировать упоминания в документах о некоторых его политических союзниках, в частности, предпринимателе Илоне Маске и министре торговли Говарде Лутнике. В то же время, Трамп выразил уверенность, что если бы в этих материалах было что-то существенное, это уже стало бы громкими заголовками в медиа.

Накануне глава Белого дома заявлял, что Министерству юстиции следует сосредоточиться на других вопросах после оглашения части материалов по делу Эпштейна. Он также отрицал, что когда-нибудь посещал частный остров Эпштейна.

Между тем, в Конгрессе США продолжается интерес к этой теме. В частности, бывший президент Билл Клинтон и эксгоссекретарь Хиллари Клинтон согласились предоставить показания в рамках расследования Палаты представителей.

Отметим, что остров Джеффри Эпштейна стал известен как центр международной сети сексуальной эксплуатации и торговли людьми. По данным следствия, финансист привозил туда несовершеннолетних девушек для сексуального насилия. В этом принимали участие, в частности, и гости острова, среди которых фигурируют имена влиятельных политиков, бизнесменов, королевских особ и звезд шоу-бизнеса. Трампа связывают с Эпштейном, поскольку они с финансистом были друзьями.

