Рунический гороскоп на 2-8 февраля 2026: финансовые шансы, важные решения и знаки судьбы для всех знаков зодиака

Эта неделя 2-8 февраля 2026 года проходит под знаком руны Дагаз , символа переломного момента и перехода на новый этап. События могут меняться быстро, но многое будет зависеть от вашей реакции. Руны советуют не тянуть со старыми решениями, если они уже не работают, и смело обновлять подход к делам.

Рунический прогноз для всех знаков зодиака

Овен — руна Тейваз

Неделя потребует решимости. Вы сможете продвинуть дело вперед, если не будете избегать ответственности.

Телец — руна Феху

Финансовый упор. Удачный период для заработка, покупок и составления бюджета.

Близнецы — руна Ансуз

Время переговоров. Информация или разговор могут изменить ваши планы.

Рак — руна Беркана

Забота и восстановление. Хорошее время для семейных дел и спокойного темпа.

Лев — руна Соулу

Проявление и уверенность. Вы будете убедительны, если не будете занижать свою ценность.

Дева — руна Кеназ

Контроль деталей. Проверяйте документы и условия – это убережет от ошибок.

Весы — руна Гебо

Партнерство. Успех придет из-за сотрудничества и честных договоренностей.

Скорпион — руна Альгиз

Защита интересов. Следует держать границы и не доверять сомнительным предложениям.

Стрелец — руна Райдо

Движение и перемены. Поездки или новое направление принесут пользу.

Козерог — руна Наутиз

Дисциплина. Ограничения помогут сохранить ресурс.

Водолей — руна Перт

Неожиданные события. Может появиться информация, которая изменит ваши решения.

Рыбы — руна Лагуз

Спокойный темп. Лучше не форсировать события и действовать осторожно.

Неделя 2–8 февраля 2026 г. подталкивает к обновлению планов и практических решений. Руны советуют не бояться перемен, но действовать с расчетом – именно это даст ощутимый результат.

