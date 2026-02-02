В прямой кишке мужчины медики нашли артснаряд: они были шокированы, как он туда попал

Медики спасли мужчину со снарядом в прямой кишке / © Фото из открытых источников

Во Франции медики в прямой кишке мужчины обнаружили 20-сантиметровый артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны. Из-за этого больницу, где спасали пациента, пришлось эвакуировать.

Об этом пишет La Dépêche.

24-летний мужчина, имя которого не называется, поздно в субботу вечером обратился в отделение неотложной помощи Rangueil в Тулузе, на юго-западе страны.

«Он находился в состоянии сильного дискомфорта, вставив большой предмет в прямую кишку. Была проведена экстренная операция, и оказалось, что этот предмет — артиллерийский снаряд времен Первой мировой войны. Что хуже, он не взорвался, поэтому пришлось вызывать саперов для обезвреживания снаряда, а пожарная бригада была в готовности», — говорится в материале.

Французские СМИ сообщили о шокирующем случае. Источник: ladepeche.fr

Персонал и пациенты были эвакуированы из больницы, а вокруг отделения неотложной помощи был установлен периметр безопасности, прежде чем снаряд 1918 года был признан безопасным.

Пациент, гражданин Франции, должен был быть допрошен полицией на этой неделе, поскольку прокуратура рассматривала возможность привлечения его к ответственности за обращение с «боеприпасами категории А», как сообщил офицер.

Сначала не было объяснения, почему снаряд оказался в теле мужчины, но местные СМИ предположили, что это могло быть связано с его социальной жизнью.

Газета пишет, что медицинский персонал в Тулузе «привык лечить жертв, получивших травмы во время сексуальных игр».

37-миллиметровый латунный и медный снаряд имел длину 20 см и использовался Имперской немецкой армией в конце Первой мировой войны.

