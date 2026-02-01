Полнолуние / © ТСН.ua

Реклама

Февральское полнолуние, которое в этом месяце приходится на 2 февраля 2026 года, традиционно называется Снежная, ведь именно на этот период в Северном полушарии приходились сильнейшие снегопады. В народных традициях она символизирует границу между зимним застоем и первым предвкушением весеннего обновления.

Что такое Снежное полнолуние и почему оно особенное

Эзотерически это полнолуние считается моментом эмоциональной кульминации: все скрытое становится очевидным, а внутренние процессы выходят на поверхность. Это время, когда люди острее испытывают собственные потребности, разочарование и настоящие желания.

Астрологи называют февральское полнолуние периодом правды — с собой и с другими. Она подсвечивает слабые места в отношениях, работе и финансах, но дает шанс что-то исправить.

Реклама

Что стоит сделать в Снежное полнолуние

Подвести итоги

Это удачный момент завершить дела, длившиеся месяцами. Полнолуние способствует закрытию старых вопросов и символическому прощанию с прошлым.

Произвести очистку пространства

Уборка, расхламление, лишение ненужных вещей помогает «перезагрузить» энергию дома и собственное эмоциональное состояние.

Прислушаться к интуиции

В дни полные сны, предчувствия и внезапные идеи могут быть особенно показательны. Следует обратить внимание на знаки и повторяющиеся мнения.

Сформулировать намерения

Хотя новые начинания больше подходят для новолуния, в полнолуние полезно четко осознать, чего вы больше не хотите в своей жизни.

Что категорически не рекомендуют делать

Принимать импульсивные решения

Эмоции в полной мере обостряются, поэтому риск ошибок растет. Важные шаги лучше отложить на несколько дней.

Вступать в конфликты

Ссоры, начатые в полнолуние, часто затягиваются и имеют неприятные последствия.

Перегружать себя

Чрезмерная работа или стресс в этот период может привести к эмоциональному истощению.

Игнорировать собственное состояние

Если чувствуется усталость или раздражительность, следует сбавить темп и дать себе отдых.

Как Снежное полнолуние может повлиять на людей

Часто в этот период люди подмечают изменения сна, повышенную чувствительность, эмоциональные качели или внезапные прозрения. Психологи объясняют это не столько мистикой, сколько повышенным вниманием к собственным ощущениям в символические даты.

В любом случае Снежное полнолуние — хороший случай остановиться, проанализировать свою жизнь и понять, куда двигаться дальше.

Снежное полнолуние 2 февраля 2026 года – это точка внутреннего итога и очистки. Если использовать его осознанно, она может стать стартом к важным изменениям весной.

Напомним, что 2 февраля — это еще и День сурка .

Реклама

2 февраля весь мир с улыбкой следит за сурком, который "прогнозирует", когда закончится зима.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.