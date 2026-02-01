Константиновка — под контролем ВСУ / © Associated Press

Константиновка Донецкой области подвергается ежедневным обстрелам со стороны российской армии, что приводит к разрушению инфраструктуры и уничтожению города. Город стал безлюдным с пустыми зданиями, разрушенными автомобилями и брошенными животными, хотя раньше здесь жили десятки тысяч человек.

ТСН.ua публикует свежие кадры из города, где когда-то бурлила жизнь.

Российские войска пытаются наступать на Константиновку по нескольким направлениям, чтобы выявить слабые места в украинской обороне. РФ хочет продвинуться поближе к Константиновке и отрезать логистические пути для украинских войск.

«Могилы во дворах, выгоревшие дома, разбитые, разрушенные квартиры и вместе с ними человеческие жизни, бесконечное жужжание FPV в небе — город Константиновка Донецкой области сейчас под прицельным огнем вражеских дронов, артиллерии и управляемых авиабомб. 11 Армейский корпус защищает город, как бы это ни было сложно», — отметили военные.

В городе теперь можно увидеть могилу прямо во дворах / © Associated Press

Церковь после российского обстрела / © Associated Press

Еще несколько лет назад здесь жили тысячи людей, теперь эти места напоминают сцены из фильмов ужасов / © Associated Press

Разрушенные дома и вместе с ними — человеческие жизни / © Associated Press

Город превратился в пустоту / © Associated Press

Какая ситуация в городе

В городе Константиновка Донецкой области остается более двух тысяч человек, три месяца назад — около пяти тысяч человек. В населенном пункте нет водоснабжения, электроэнергии и газа. В городе разрушена инфраструктура целыми кварталами.

Об этом рассказал в эфире телемарафона «Едині новини» глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«Из города Константиновки эвакуацию поддерживают украинские военные. Подъездные пути в этот город простреливаются российскими войсками полностью, враг уничтожает весь транспорт, который передвигается в направлении Константиновки», — сказал Вадим Филашкин.

Город практически уничтожен россиянами / © Associated Press

По его словам, в город, если удается, военные завозят гуманитарную помощь.

«Сейчас враг сжигает на подъезде к городу гражданский транспорт, авто ГСЧС и полиции», — говорит Филашкин.

Россияне гатят КАБами, дронами / © Associated Press

Тысячи горожан остались без жилья / © Associated Press

Чем важна Константиновка

Захватить Константиновку для России важно не только политически и не только потому, что это «ворота» в следующие города «пояса крепостей» — в случае ее захвата эти «ворота» могут ускорить продвижение и значительно усложнить положение украинских сил на других участках.

«Дорога в Часов Яр открыта только для военных и местных. Тамошние большие карьеры, на мой взгляд, смогут немного задержать врага между Константиновкой и Часов Яром», — сказал депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.

Связь между этими двумя городами Донбасса важная. Ведь в случае оккупации Часов Яра это откроет врагу путь для продолжения наступательных действий, в частности, на Константиновку.

Несмотря на усложнение ситуации вокруг и в самом городе, аналитики не считают, что битва за Константиновку станет главной в 2026 году.

«В свою очередь Константиновка остается для агрессора одной из потенциальных целей, в частности из-за своего железнодорожного хаба», — отметил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

«Там есть железная дорога и россиянам очень важно это в плане логистики. Они активно используют железную дорогу. Любой армии лучше использовать железную дорогу, чем автотранспорт и т.д. Потому что ею можно сразу многое перевезти. И даже если она будет частично разрушена, быстро отремонтируется», — скащал Гетьман.