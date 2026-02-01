- Дата публикации
Могилы во дворах, выгоревшие дома — что осталось от Константиновки из-за бесконечных обстрелов
Город превратился в пустоту. Дома разрушены, а улицы безлюдны. В настоящее время город находится под контролем украинских военных. Однако из-за наступления оккупантов потерпело значительные разрушения, ведь обстрелы здесь почти не прекращаются.
Константиновка Донецкой области подвергается ежедневным обстрелам со стороны российской армии, что приводит к разрушению инфраструктуры и уничтожению города. Город стал безлюдным с пустыми зданиями, разрушенными автомобилями и брошенными животными, хотя раньше здесь жили десятки тысяч человек.
ТСН.ua публикует свежие кадры из города, где когда-то бурлила жизнь.
Российские войска пытаются наступать на Константиновку по нескольким направлениям, чтобы выявить слабые места в украинской обороне. РФ хочет продвинуться поближе к Константиновке и отрезать логистические пути для украинских войск.
«Могилы во дворах, выгоревшие дома, разбитые, разрушенные квартиры и вместе с ними человеческие жизни, бесконечное жужжание FPV в небе — город Константиновка Донецкой области сейчас под прицельным огнем вражеских дронов, артиллерии и управляемых авиабомб. 11 Армейский корпус защищает город, как бы это ни было сложно», — отметили военные.
Какая ситуация в городе
В городе Константиновка Донецкой области остается более двух тысяч человек, три месяца назад — около пяти тысяч человек. В населенном пункте нет водоснабжения, электроэнергии и газа. В городе разрушена инфраструктура целыми кварталами.
Об этом рассказал в эфире телемарафона «Едині новини» глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Из города Константиновки эвакуацию поддерживают украинские военные. Подъездные пути в этот город простреливаются российскими войсками полностью, враг уничтожает весь транспорт, который передвигается в направлении Константиновки», — сказал Вадим Филашкин.
По его словам, в город, если удается, военные завозят гуманитарную помощь.
«Сейчас враг сжигает на подъезде к городу гражданский транспорт, авто ГСЧС и полиции», — говорит Филашкин.
Чем важна Константиновка
Захватить Константиновку для России важно не только политически и не только потому, что это «ворота» в следующие города «пояса крепостей» — в случае ее захвата эти «ворота» могут ускорить продвижение и значительно усложнить положение украинских сил на других участках.
«Дорога в Часов Яр открыта только для военных и местных. Тамошние большие карьеры, на мой взгляд, смогут немного задержать врага между Константиновкой и Часов Яром», — сказал депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.
Связь между этими двумя городами Донбасса важная. Ведь в случае оккупации Часов Яра это откроет врагу путь для продолжения наступательных действий, в частности, на Константиновку.
Несмотря на усложнение ситуации вокруг и в самом городе, аналитики не считают, что битва за Константиновку станет главной в 2026 году.
«В свою очередь Константиновка остается для агрессора одной из потенциальных целей, в частности из-за своего железнодорожного хаба», — отметил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.
«Там есть железная дорога и россиянам очень важно это в плане логистики. Они активно используют железную дорогу. Любой армии лучше использовать железную дорогу, чем автотранспорт и т.д. Потому что ею можно сразу многое перевезти. И даже если она будет частично разрушена, быстро отремонтируется», — скащал Гетьман.