Дроны атакуют Одессу: что известно на эту минуту
В Одессе во время атаки вражеских беспилотников зафиксировано попадание в жилой дом.
Одесса находится под атакой российских беспилотников. В городе зафиксировано попадание в двухэтажный жилой дом.
Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации .
Пока информация о возможных пострадавших уточняется. Также выясняются масштабы повреждений.
В городе идет воздушная тревога. Жителей призывают не покидать укрытие и находиться в безопасных местах до официального сигнала отбоя.
Экстренные службы находятся в готовности к реагированию.
Напомним, что ранее РФ уготовила по Одесщине : без света десятки тысяч человек, детали о повреждениях.