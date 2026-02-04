ТСН в социальных сетях

Дроны атакуют Одессу: что известно на эту минуту

В Одессе во время атаки вражеских беспилотников зафиксировано попадание в жилой дом.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

Одесса находится под атакой российских беспилотников. В городе зафиксировано попадание в двухэтажный жилой дом.

Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации .

Пока информация о возможных пострадавших уточняется. Также выясняются масштабы повреждений.

В городе идет воздушная тревога. Жителей призывают не покидать укрытие и находиться в безопасных местах до официального сигнала отбоя.

Экстренные службы находятся в готовности к реагированию.

Напомним, что ранее РФ уготовила по Одесщине : без света десятки тысяч человек, детали о повреждениях.

